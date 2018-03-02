Досрочное голосование на выборах президента стартовало в пятницу, 2 марта, в некоторых иностранных государствах, где есть образованные для россиян участки.
В этот день будут работать некоторые участки в Алжире и Мозамбике. С 3 марта некоторые группы избирателей начнут голосовать в Абхазии, Азербайджане, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Индии, Канаде и других странах.
Всего в других странах в день выборов, 18 марта 2018 года, будет открыто 400 участков. В том числе в Белоруссии, Болгарии, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Египте, Израиле, Ираке, Испании, Казахстане, Кипре, Киргизии, Китае, КНДР, Польше, США, Таиланде, Турции, Украине, Франции, Японии.
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Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что досрочно за президента смогут проголосовать более 80 тысяч россиян, находящихся за рубежом.
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Кроме того, 25 февраля в России стартовало досрочное голосование для некоторых категорий граждан, а именно для живущих в труднодоступных и отдаленных территориях, моряки судов, которые 18 марта будут в плавании, вахтовики, военные, оленеводы. В ЦИК ожидают, что досрочно смогут выбрать президента около 120 тысяч избирателей.
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