Радио Дача Барнаул отпразднует свой день рождения 8 марта

Радио Дача зазвучало в Барнауле на волне 107.4 FM почти два года назад – 8 марта 2016 года.
Каждый будний день у микрофона в барнаульской студии любимые радиоведущие Дарья Некрасова и Александр Мулев заряжают позитивной энергией и делятся полезной информацией.
В честь своего дня рождения Радио Дача Барнаул подготовило для слушателей праздничный эфирный проект "Сладкие именины".
Ежедневно с 5 по 9 марта в эфире программы "Удачный час" с 12.00 до 13.00 ведущие Радио Дача Барнаул будут предлагать слушателям-мужчинам вместе "испечь" вкусный торт на день рождения любимой радиостанции и похвастаться своими кулинарными знаниями. В эфире дозвонившийся участник должен по описанию торта или десерта угадать, какое сладкое угощение радиостанция приготовила для вас сегодня.
Победитель получит сразу несколько крутых подарков от Радио Дача Барнаул.
Радио Дача Барнаул благодарит домашнюю кондитерскую Ольги Паутовой за предоставленные сладкие подарки
instagram: @olga_pautova343
Комментарии
С праздником, Радио Дача!
Любимая радиостанция, с днем рождения!!!
какая дача 8 марта? там снега по пояс и холодина))
мы с мужем слушаем только дачу, там постоянно какие-то розыгрыши! часто выигрываем походы в театр! Хочу теперь вкусняшки))))