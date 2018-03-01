Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному собранию заявил о создании первого в мире гиперзвукового оружия.
"В результате проведенных в ходе учений экспериментов мы окончательно убедились — в недалеком будущем на вооружение российской армии будут поставлены новейшие ракетные комплексы. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира", — сказал Путин.
Глава государства, выступая с посланием, уделил более 30 минут оружию, что больше, чем социальный блок и экономика. Он несколько раз просил показать видео с кадрами нового оружия. В частности, на них было показано, как ракеты могут обойти систему ПРО и ударить по территории США – "Кинжал", "Авангард" и другие.
"Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас", — добавил Путин.
1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.
Комментарии
Ну слава богу, наконец-то заживём по-человечески!
Под прикрытием растрат на Зенит-арену строилась Звезда смерти. Никому не рассказывайте про это!
Ну, теперь всех победим и заживем, на трофеях, как олигархи...
Когда Америку завоёвывать будем? Начнём 18 марта вечером, или 19 марта утром?
Заокеанские скряги не хотят с нами считаться, а вот наш рулевой хочет заставить их это сделать
Судя по визгу, в некоторых гиперзвуковые ракеты уже попали.