Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
В этом году Путин говорил о задачах перед страной на ближайшие 6 лет, имея в виду свой новый возможный срок президентства. Поэтому речь главы государства длилась 1 час 57 минут, что стало абсолютным рекордом среди всех посланий. Выступление Путина разделилось на три части: сначала он говорил про социальную сферу, зарплаты, пенсии и производительность труда, потом про рост экономики. Главным блоком президента, который по времени продлился более 40 минут, стала демонстрация нового стратегического оружия для возможного отторжения угрозы со стороны США.
Существующая проблема бедности
По словам главы государства, в настоящее время в России с бедностью сталкиваются 20 млн человек, этот показатель сократился. Президент также заявил, что за ближайшие 6 лет уровень бедности должен быть снижен вдвое.
Развивать малые города
Президент отметил, что малые населенные пункты должны быть интегрированы в общее социальное пространство.
"Предлагаю развернуть программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет", — заявил он.
Рост ВВП
По словам президента, ВВП на душу населения должен быть увеличен в полтора раза за ближайшие шесть лет.
Россия – страна возможностей
Путин заявил, что Россия всегда будет страной возможностей.
"В этом залог нашего развития", — отметил Путин.
По его словам, все приоритеты развития России, обозначенные в ходе послания, призваны работать на прорывное развитие России.
Забыли о людях
По его словам, за последние годы была проведена оптимизация сети лечебных учреждений.
"Но в ряде случаев — я просто вынужден сегодня об этом сказать — административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе, альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен", — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что такое положение недопустимо во всех сферах, не только в здравоохранении.
Интернет в селах
В 2024 году в России будет обеспечен повсеместный и быстрый доступ в интернет.
Президент отметил, что к этому времени должно быть завершено строительство оптических волокон в крупных населенных пунктах, а удаленные пункты, города Дальнего Востока и Сибири получат доступ через сеть российских спутников.
Расходы на дороги увеличат вдвое
По словам президента, на улучшение дорог нужно направить более 11 трлн руб. из всех источников. С 2017 года на эти цели было направлено 6,4 трлн. руб. Он отметил, что состояние дорог должно быть в центре внимания для того, чтобы снизить смертность в ДТП.
Ставка по ипотеке
Владимир Путин заявил о необходимости снижать ставку по ипотеке до 7-8 %. Он напомнил, что в 2001 году по всей стране было выдано примерно 4 тыс. ипотечных кредитов, а в настоящее время их гораздо больше. Президент также назвал конкретную ставку по ипотеке, к которой надо стремиться, — это 7%. При этом он призвал увеличить объемы строительства жилья в стране с 80 до 120 млн квадратных метров. Также поставил задачу впервые в истории выйти на уровень, чтобы ежегодно 5 млн семей могли улучшать свои жилищные условия.
Создание программы по борьбе с раком
Путин предложил реализовать специальную национальную программу по борьбе с раком. Он отметил, что к реализации этой программы можно привлечь российскую науку и фармакологическую индустрию. Также глава государства предложил модернизировать российские онкоцентры.
Создание музеев
Путин уверен, что в регионах должна быть создана сеть культурно-образовательных и музейных комплексов. По словам президента, первый такой комплекс откроется во Владивостоке.
Урожай зерна
Президент заявил, что урожай зерна за 2017 год составил 341,1 млн тонн. Он отметил, что этот результат превзошел показатели, которые были достигнуты в Советском Союзе — так, в 1978 году было собрано 127,4 млн тонн зерна.
Безопасность страны
Еще Путин очень-очень много говорил о безопасности страны. В ходе послания Федеральному собранию представил новый ракетный комплекс "Сармат". Новый комплекс придет на смену РК "Воевода". Так, ракеты "Сармат" почти не ограничены по дальности, и системы ПРО будут почти бессмысленны для борьбы с такими ракетами. Также Путин показал и другие виды оружия. Путин предупреждает, что все это есть в наличии и хорошо работает.
"Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас".
Комментарии
Вот и всё! Как будто не было неудачного восемнадцатилетнего правления. Опять готов править на благо друзей и прочих олигархов и блюсти интересы поставящей его на правление Семьи.
Все проекты затратные. Где деньги взять? Неужели на пенсионерах сэкономят, подняв пенсионный возраст?
С бедностью сталкивается, как минимум 50-60 млн, но перед выборами об этом лучше ни-ни, а то электорат забастует и проигнорирует эти перевыборы и, что тогда делать с легитимностью питерской братвы?
ГДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ.ЦЕЛОВАЛСЯ С КЕМ!?
ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ! КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ!
С бедностью сталкивается, как минимум 50-60 млн, но перед выборами об этом лучше ни-ни, а то электорат забастует и проигнорирует эти перевыборы и, что тогда делать с легитимностью питерской братвы?
Сколько пустоты в голове. Кому надо - придут на выборы. Легитимность к явке не привязана. Что еще Вам объяснить?