Фото: fakty.ictv.ua
Депутат Верховной Рады Виктор Балога назвал срок, за который Украина перестанет существовать как государство. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на NewsOne.
Он отметил, что украинские власти не проводят существенных реформ, которые бы улучшили жизнь населения. При этом вводимые Киевом изменения либо приводят к негативным последствиям, либо реализуются очень медленно.
"Так мы реформы будем делать еще лет десять, чтобы через сорок лет зажить. Через сорок лет не будет кому потреблять эти блага ", — цитирует агентство слова депутата. Также парламентарий считает, что если страна продолжит развиваться подобными темпами, ее ждет развал.
"Страны не будет, страна будет разрушена", — добавил Балога.
В заключение он подчеркнул, что за время пребывания у власти Петра Порошенко жизнь людей в стране ухудшилась вдвое.
Комментарии