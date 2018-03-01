Фото: gde-fon.com
Российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, вручили в подарок автомобили BMW не тех моделей, какие были обещаны. Об этом в четверг, 1 марта, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Интерфакс" и слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
"На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел", — цитирует издание слова Горшкова.
Изначально планировалось, что российские чемпионы Олимпийских игр получат BMW X6, серебряные призеры — X5, а бронзовые — X4. Однако завоевавшая золото в женском одиночном катании фигуристка Алина Загитова подтвердила, что получила ключи от BMW X5.
Издание напоминает, что традиция дарить российским призерам Олимпийских игр автомобили зародилась в 2006 году. После окончания Олимпиады-2016 чемпионы получили по BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Призерам Игр в Сочи презентовали внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK. Кроме этого, призеры и победители Олимпиад получают денежные премии от федерального правительства, достигающие четырех миллионов рублей.
На минувшей Олимпиаде российская сборная выступала под олимпийским флагом. Атлеты завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Автомобили были вручены 46 спортсменам.
Комментарии
Очень скрепоносно, подарить машины BMW , компании, которая во время второй мировой войны привлекало бесплатные трудовые ресурсы, в виде пригнанных в большом количестве остарбайтеров, производила вооружения для третьего рейха
Как всегда, обман во всем. Власть врет. Статистика врет. Врут во всем. Кому верить???
по гранте надо было выделить в цветах медалей и васякот. а то расслабили пожирателей бюджетных средств...
по Оке бы подарили, а остальные деньги -пенсионерам
Бу-бу-бу бу-бу бу-бу
1. БМВ российской сборки, более того в Германию их экспортируют без контроля с германской стороны. Такой уровень качества.
2. Кто кому обещал? После прошлой олимпиаде дарили олимпийским чемпионам России, сейчас олимпийским чемпионам. Есть разница? Считаю - да.
3. Ссылка на ресурс с хозяевами из Исраиля символична.
Дареному коню в збы не смотрят
наверное, на складах дилера нет достаточного кол-ва этих дефицитных автомобилей)