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Концерт певицы Ольги Бузовой отменили в Саратове. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на члена Общественной палаты региона Михаила Волкова в Facebook. Издание отмечает, что позднее чиновник удалил свое сообщение.
Бузова должна была выступить в саратовском театре оперы и балета, что возмутило ряд горожан.
Чиновник отметил, что певица не будет выступать в театре, поскольку множество негативных отзывов жителей Саратова были услышаны. "Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры", — цитирует издание слова Волкова.
Он отметил, что для Бузовой есть места, "где она может растить свое эго и умножать фолловеров". В качестве альтернативной площадки депутат предложил ДК на окраинах города, которые "будут рады". Большая часть чиновников разделили данную позицию, подчеркнул он.
От предложенных площадок Бузова отказалась. В связи с этим всем зрителям вернут деньги за билеты.
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