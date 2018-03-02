Аукцион по продаже универмага ТД "Сухов с сыновьями" и земельного участка под ним вновь не состоится. А это значит, что реконструкция исторического памятника опять откладывается на неопределенный срок.
Здание находится на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического. В 1998 году в здании произошел большой пожар, после которого оно так и не было восстановлено до конца. Позднее там работали канцелярский и продуктовый магазины.
Фонд имущества Алтайского края напоминает, что торги должны были пройти 5 марта, однако из-за отсутствия желающих их отменили. Начальная цена продажи составляла 14,9 млн рублей. При этом само здание формально оценивалось в 1 рубль, остальное — это стоимость земельного участка. Имущество дважды выставлялось на продажу летом 2017 года. Однако на конкурс никто не заявился. В этой связи исторический памятник уже подешевел на 5,5 млн рублей.
Добавим, по условиям аукциона, победителю предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы. Большая часть из них должна быть окончена уже в 2018-2019 годах. Полностью реставрацию необходимо завершить в декабре 2022 года. Теперь, видимо, эти даты придется сдвигать, в лучшем случае реализовать лот удастся только к середине года.
Двухэтажный универмаг был построен в Барнауле в 1880 году. Суховы были одной из богатейших предпринимательских династий в городе. Самый известный ее представитель – купец 1-й гильдии Дмитрий Никифорович торговал универсальными товарами, хлебом, держал свечной и кожевенный заводы, жертвовал большие суммы на благотворительность. В 1882 году его избрали городским головой. Кстати, будучи на посту главы Барнаула, предприниматель отказался от жалования, передав его на нужды города. В более поздние, послереволюционные времена в бывшем купеческом доме располагалась изостудия, БТИ, гастроном.
Комментарии
Странно , что на улице где ежедневно собираются тысячи горожан. Ни кому не нужно здание за рубль
2.03.2018 08:49
iOne
А так же участка за 15 лямов и реконструкцией на сумму не меньше и с непрогнозируемым будущим.
Вывод: в стране где правят деньги, нет места историческим памятникам...
мы становимся вшивой азиатской страной, в европе памятники сохраняют и лелеют.
2.03.2018 09:31
- гость -
прошу вас назвать страны, где деньги не правят.
А почему бы чиновникам не скинуться на реставрация памятника т.с. вместе с народом спасти историю процев на 80.а 20%оставить арендаторам
2.03.2018 09:59
Геноцид Эклеров
надо выбирать путь для развития не как у всех, а свой наилучший, справедливый
2.03.2018 10:58
- гость -
а вы предложите вообще деньги отменить)
А что сегодня с суховыми?