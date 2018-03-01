Фото: pxhere.com
Эксперты сообщили, что устройствам на платформе Android грозит недавно появившийся подслушивающий вирус. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал разработчика ПО Wandera.
Подчеркивается, что программа, называющаяся RedDrop, тайно записывает все происходящее рядом со смартфоном на диктофон, а после этого выгружает аудио на файлообменники. Также вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить вредоносные приложения.
Уточняется, что подслушивающий вирус найден в составе свыше 50 международных приложений для Android, в том числе в графических редакторах, калькуляторах, развлекательных и образовательных программах.
По словам специалистов, данная программа является уязвимостью "нулевого дня", против которой сейчас нет никаких защитных механизмов. Во избежание заражения пользователям рекомендуют скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.
Комментарии
Во избежание заражения пользователям рекомендуют скачивать приложения исключительно из официальных магазинов.
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а я уж думал, на маркете этот вирус лежит...
в общем не страшно, нельзя программы ставить непонятно откуда
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