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Реализация положений из послания главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию потребует принятия не менее 30 законопроектов, пишут "Известия" со ссылкой на РИА "Новости".
Соответствующее заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что речь российского лидера была насыщенной, добавив, что в послании президент осветил широкий спектр тем.
Володин отметил, что после послания Путина нужно принять свыше 30 законопроектов, поскольку "там практически что не вопрос, то необходимо законодательное обеспечение, включая вопросы налогов, связанные с демографией вопросы и иные темы".
Напомним, в четверг, 1 марта, президент ФР в 14-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства добавил, что его послание носило рубежный характер.
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