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20-летний житель Красноярска предстанет перед судом в столице Алтайского края за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Согласно данным следствия, молодой человек, не имея законного источника дохода, движимый корыстными побуждениями, вступил через интернет в преступный сговор с неизвестным. Целью сговора был незаконный сбыт наркотиков.
После этого обвиняемый по предложению руководителя преступной группы прибыл в Барнаул, чтобы осуществить незаконную деятельность. В рамках достигнутой ранее договоренности он забирал оптовые партии наркотиков из сформированных неизвестными лицами тайников, затем фасовал их на более мелкие партии и формировал в алтайской столице тайники-закладки с предназначенным для последующего сбыта наркотиком. За это ему платили "биткоинами", которые затем обвиняемый обменивал на деньги.
Полицейские задокументировали два факта покушения на незаконный сбыт наркотиков — гашиша общей массой 100,3 грамма путем формирования тайников-закладок. В результате обыска по месту жительства нашли и изъяли еще 326,05 грамма указанного наркотика, который приготовили к незаконному сбыту. Наркосбытчика удалось задержать и заключить под стражу.
В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в преступлении. Злоумышленнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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