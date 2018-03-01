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Американский профсоюз актеров Equity ("Равноправие") выпустил руководство для кинематографистов, которое содержит инструкции по предотвращению сексуальных скандалов, домогательств и психологического насилия в индустрии. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.
Рекомендации касаются съемок постельных сцен, обнаженки, процесса кастинга и вопросов гендерного равноправия. В частности, руководство запрещает режиссерам требовать от артистов, которые претендуют на роль, раздеваться во время кастинга — в случае, если это не было заранее оговорено во всех подробностях, в том числе то, кто будет присутствовать на просмотре сцены.
Также актеров на кастинге больше нельзя просить имитировать секс. Кастинги не должны проходить один на один за пределами киностудии. Если актер снимается в фильме с эротическими сценами, его необходимо предупредить о них до подписания контракта со студией.
Также профсоюз предложил размещать на съемочной площадке постеры, которые мотивируют людей критиковать неподобающие действия со стороны коллег.
Издание напоминает, что ранее голливудский актер Энди Серкис раскритиковал новые правила съемок постельных эпизодов, сравнив руководство профсоюза с цензурой, вредящей творческому подходу.
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