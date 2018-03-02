Пасмурную погоду и осадки обещают синоптики жителям Алтайского края во второй день весны. В отдельных районах края снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица, так что водителям следует быть внимательнее. Температура воздуха днем от -10 до -15 градусов. Ночью похолодает до -24, а местами до -30 градусов. Ветер юго-западный, днём 5-10 метров в секунду.
В Барнауле снег ожидается во второй половине дня, на дорогах также гололедица, местами сильная. Столбики термометров покажут -12... -14 градусов. Ночью температура опустится до -22 .. -24 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
В субботу, 3 марта, погода существенно не изменится. Вот только в Барнауле будет преимущественно без осадков.
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