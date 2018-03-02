Пятница, 2 Март, 05:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,43
€ 68,88
568968
-18°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет главы Барнаула-2017Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018
Новости

"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа на Украине

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что поставки от "Газпрома" прекратятся с 1 марта

Фото: ahvalnews.com

НАК "Нафтогаз Украины" после отказа "Газпрома" не будет хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов, поскольку компания рассчитывала покупать порядка 20 миллионов кубов в сутки в России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Накануне, 1 марта, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания получила от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, но вернула их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки "Нафтогазу" будут прекращены с 1 марта.

По словам Коболева, "Нафтогаз" сделал предоплату в феврале и рассчитывал получать с 1 марта газ из РФ в объемах от 18 до 20 миллионов кубометров в сутки. "К нашему удивлению, "Газпром", нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ на Украину", — заявил глава "Нафтогаза", добавив, что сейчас страна находится в периоде низких температур, а подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, поэтому "как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом".

Коболев подчеркнул, что в ближайшие четыре дня "Нафтогазу" будет сложно покрыть данный дефицит даже с учетом импорта газа из Евросоюза.

По его словам, дефицит будет частично закрыт путем покупок газа в ЕС по "достаточно высоким ценам". При этом Коболев подчеркнул, что данные счета будут выставлены "Газпрому" за то, что он не выполнил условия контракта. 

"Но мы ожидаем, что все равно около 10 миллионов кубометров в сутки будет дефицита, который на данный момент мы перекрыть не можем. И этот дефицит нужно перекрыть с 1 по 4 марта этого года, потом ожидается потепление, потребление снова снизится до стандартных 160 миллионов кубов в сутки, этого достаточно, чтобы покрыть нашими запасами газа в ПХГ и импортом из ЕС", — заключил глава "Нафтогаза".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
05:07
Китайский McDonald's открыл продажи "русских" бургеров с колбасой 0
04:04
В Заринске возбудили дело из-за невыплаты строителям 600 тыс. руб зарплаты 0
03:02
Жириновский и Собчак устроили очередную перепалку на теледебатах 0
02:04
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета РФ 0
01:07
Пьяный житель Змеиногорска случайно избил до смерти своего пожилого отца 0
00:26
"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа на Украине 0
23:53
Режиссерам посоветовали не раздевать актеров и просить имитировать секс 0
23:26
Красноярца будут судить в Барнауле за попытку сбыта наркотиков 0
23:11
Власти Украины запретили ввоз в страну еще четырех российских книг 0
22:53
Володин: после послания Путина нужно принять около 30 законопроектов 0
22:34
Стало известно, сколько процентов россиян собираются пойти на выборы 0
22:13
Подслушивающий вирус угрожает смартфонам под управлением Android 0
21:56
Новейшую баллистическую ракету России в демонстрации нацелили на США 2
21:34
Греф рассказал о планах Сбербанка снизить ипотечные ставки 0
21:14
"Унижение культуры": Бузовой отказали в проведении концерта в театре 0
20:58
Три новосибирца попались на краже трех тонн церковных свечей 0
20:33
СМИ: российские олимпийцы получили не те BMW в подарок 8
20:11
Депутат Верховной Рады рассказал, через сколько развалится Украина 0
19:48
Израильские ученые: прикосновения любимого способны снизить боль 0
19:25
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram 0
18:50
Пассажирский самолет приземлился в Домодедово с выключенным двигателем 0
18:28
"Забыли о людях": о чем Путин говорил в послании Федеральному собранию 5
18:24
Пловчиха Ефимова назвала провокацией информацию о задержании 0
18:05
Двухлетний ребенок умер во время тихого часа в Ленинградской области 3
17:47
Путин заявил о создании первого в мире гиперзвукового оружия 5
17:35
Бийчанин разобрал стену жилого дома и ограбил квартиру 0
17:24
Житель Алтая убил тещу, ударив ее кулаком 0
17:12
Истеричная бабушка Ж.: Виторган высказался о поведении Жириновского 9
17:08
Владимир Путин рассказал, где взять денег на улучшение жизни в России 9
17:05
Патриарх Кирилл считает чудом победу российских хоккеистов 5
16:47
Путин призвал повышать зарплаты бюджетникам и пенсии россиянам 4
16:42
Минстрой РФ похвалил Рубцовск за концессию в сфере ЖКХ 2
16:35
Владимир Путин анонсировал снижение ставки по ипотеке до 7 % 6
16:30
Полиция проверила сумку, из-за которой эвакуировали здание "Ростелекома" 0
16:22
Шведские ученые нашли связь между реакцией на запахи и политикой 0
16:18
Путин заявил о существующей проблеме бедности для миллионов россиян 23
16:11
Бийчане заметили медведя, гуляющего по улице города 0
16:04
Охотник нашел пропавшего туриста на перевале Дятлова 0
15:54
Власти начали готовиться к весеннему паводку в пригороде Барнаула 0
15:41
Сотрудников алтайского филиала "Ростелекома" срочно эвакуировали из здания 11
15:23
Полиция США задержала российскую пловчиху Юлию Ефимову 2
15:11
Бийчанин 59 раз ударил ножом возлюбленную за заявление об уходе к другому 4
15:04
"Откликнитесь на наше горе": маленькому барнаульцу нужны деньги на лечение 21
14:50
Агенты в алтайском поселке едва не сорвали похороны, закопав пустую могилу 12
14:39
Власти: Алтайский край в 2018 году будет уходить от выращивания монокультур 2
14:26
Жители Алтайского края в 2017 году взяли на 30% больше кредитов 2
14:13
Грудинин покинул студию Первого канала во время дебатов 19
14:04
Серебряков, Дюжев, Райкин: составлен рейтинг актеров, ругающих Россию 22
13:51
Гастрольная карта: какие звезды приедут в Барнаул в марте 2
13:42
Певица из Алтайского края попытается удивить жюри шоу "ПЕСНИ" на ТНТ 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.