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Суд заключил под стражу 39-летнего жителя Змеиногорска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой стал родной отец задержанного, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что инцидент произошел в ночь на 25 февраля текущего года. Обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки вместе с 64-летним отцом. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес пожилому отцу множественные телесные повреждения. От них пенсионер скончался на месте происшествия.
В данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование дела продолжается.
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