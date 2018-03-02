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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал, как относится к восстановлению в правах Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Inside the games.
Риди подчеркнул, что не одобряет решение Международного олимпийского комитета (МОК). Он добавил, что хотел бы немного продлить отстранение ОКР. В таком случае WADA получило бы больше времени для того, "чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации".
По словам главы антидопингового агентства, решение МОК не соответствует его требованиям. "Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах", — добавил Риди.
Издание добавляет, что в конце февраля МОК официально восстановил членство Олимпийского комитета России, несмотря на то, что в день закрытия Олимпиады-2018 отказался это делать. Комитет сослался на положительные результаты двух допинг-проб россиян.
Напомним, членство ОКР в МОК приостановили 5 декабря минувшего года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Сборную РФ отстранили от участия в Играх в Пхенчхане, однако ряд спортсменов получили право выступать под олимпийским флагом в статусе "Олимпийские атлеты из России".
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