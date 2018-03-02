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Кандидат в главы российского государства от партии ЛДПР Владимир Жириновский и Ксения Собчак во время теледебатов в эфире "Россия 24" вновь устроили перепалку. На сей раз она коснулась родственников, пишет РИА Новости.
"Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он [Игорь Лебедев — ред] никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь", — цитирует агентство слова Жириновского.
Телеведущая упрекнула политика за положение его сына Лебедева, которому, как она считает, глава ЛДПР помогает в карьере. В ответ Жириновский возразил: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?"
Собчак подчеркнула, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу. Несколько реплик спустя Жириновский прервал перепалку и заявил, что "говорит про социальные лифты".
В своё время Максим Сурайкин призвал журналистку уважать старших. "Старших надо, безусловно, уважать. Я думаю, Владимир Вольфович нас с вами ещё переживёт на этом Олимпе, поэтому — уважение старшим", — добавил политик.
Отмечается, что в студии канала также присутствовали кандидаты в президенты Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и доверенные лица кандидатов Павла Грудинина (Максим Шевченко) и Бориса Титова (Николай Фоменко).
Выборы главы российского государства состоятся 18 марта. Официально в них зарегистрированы восемь кандидатов.
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