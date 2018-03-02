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Заринские следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев работникам "МонолитСпецСтрой-НСК". Отмечается, что предварительно сотрудники ведомства провели доследственную проверку по сообщению СМИ, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, в период с октября прошлого года по январь текущего руководство подрядной организации "МонолитСпецСтрой-НСК", имея возможность рассчитаться с работниками, не выплачивало зарплату 16-ти сотрудникам, которые работали на территории кожевенного завода Заринска. В результате подрядчик задолжал строителям около 600 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства невыплаты работникам зарплаты. В ходе следствия будут приняты меры по погашению задолженности.
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