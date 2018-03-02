Фото: worldfranchise.eu
Сеть быстрого питания McDonald's в Китае раширила меню, добавив в него "русский" бургер с копченой колбасой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт организации.
Главным ингридиентом "рашнбургера" является семимиллиметровый кусок колбасы. Сотрудники сети уверены, что он воплощает собой "истинный русский вкус и аромат".
Уточняется, что стоить "рашнбургер" вместе с напитком в McDonald's 18 юаней (порядка 160 рублей — ред.).
Отмечается, что новинка появилась в сети быстрого питания в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. Так, в китайских McDonald's уже можно найти "немецкий" бургер с сосисками и "аляскинский" рыбный бургер.
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