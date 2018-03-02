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Машины марок Lexus и Toyota возглавили список самых угоняемых авто в минувшем году в России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на итоги опроса, проведенного среди ведущих страховщиков страны.
По данным отдельных страховых компаний, угонщикам также интересны такие марки машин, как Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Infiniti, Jeep, Hyundai, Kia, Nissan, Land Rover, Cadillac, ВАЗ и УАЗ.
В российской столице в лидерах по автоугонам находятся Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, в Санкт-Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai, в других регионах — Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.
Уточняется, что в перечень угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Lexus LX, Lexus NX, Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW 5, BMW 1, BMW 7, УАЗ 3163 Patriot, ВАЗ Granta, Mitsubishi Pajero, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz S, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera, Nissan Murano, Infiniti QX70, Cadillac Escalade.
Начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков рассказал, что лидируют традиционно популярные среди угонщиков автомобили бизнес-класса. "Не зря же Россию именуют страной седанов", — отметил он.
Также Попков добавил, что ежегодно растет количество полноприводных авто в статистике угонов.
По его словам, на это влияет трансформация автомобильного рынка в целом, россияне все чаще выбирают внедорожные и вседорожные модификации. "А так как большинство угонов совершается по принципу "что плохо стоит", то подобная динамика закономерна", — заключил он.
Управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов добавил, что причины угонов остаются неизменными: машины массового спроса разбирают на запчасти, а люкс и премиум авто перегоняют в другие регионы, где им изменяют vin-номера.
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