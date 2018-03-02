Фото: sibkray.ru
Пробки в шесть баллов ждут барнаульцев утром в пятницу, 2 марта. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка образовалась на пересечении с улицей Попова, а также после кольцевого перекрестка. Кроме этого, серьезные заторы образовались на двух площадях — Победы и Октября. Скорость движения авто на данных участках не превышает 7-10 километров в час.
Отметим, что серьезные заторы также наблюдаются на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Матросова, на улицах Советской Армии, Георгиева и Сизова, а также не отдельных участках улиц Попова, Малахова и Власихинская.
Отметим, что в городе произошла одна авария. Значок ДТП присутствует на карте в районе пересечения Змеиногорского тракта и улицы Вешней.
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