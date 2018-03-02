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Ученые из Ростова-на-Дону первыми в РФ создали устройство, которое позволяет на высокой скорости передавать гигабайты информации сквозь стены. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Фонд перспективных исследований (ФПИ).
Специалисты впервые в России "создали элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот", отметили в ФПИ, добавив, что отличительная черта данного диапазона — "возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью".
В фонде добавили, что скорость передачи данных достигает десятков гигабайт в секунду. До этого с такой скоростью можно было передавать информацию лишь в оптических каналах связи.
"При этом терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия, что существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных. Терагерцовый диапазон частот востребован в каналах межспутниковой связи, при организации беспроводной связи дата-центров и в других значимых приложениях", – заключили в ФПИ.
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