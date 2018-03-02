Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал ежегодное послание президента РФ Владимира Путина, которое состоялось 1 марта. По его словам, оно является уникальным для страны. Также губернатор рассказал, как в регионе будут выполнять некоторые послания президента.
Александр Карлин уверен, что еще никогда не было такого глубокого, стратегического анализа развития страны на ближайшие 6 лет.
"Президент совершенно правильно подчеркнул, что ближайшие годы станут решающими для нашей страны. В основе дальнейшей работы должна стать цель сбережения народа, потому что в исторической конкуренции будут иметь преимущества те государства, которые обладают очень серьезным человеческим потенциалом. Речь идет не просто о численности населения, но и о его качестве с точки зрения состояния здоровья, готовности воспринять новые вызовы в науке, технике, в промышленности и других отраслях экономики, а также в гуманитарной сфере. Этот посыл о необходимости сбережения людей будет для меня главным в дальнейшей практической работе на посту главы региона", — подчеркнул Александр Карлин.
Губернатор заостряет внимание на том, что необходимо уловить новую технологическую волну, чтобы успевать за современными изменениями. Глава Алтайского края уверен, что в России будут успешными те регионы, которые эту технологическую волну также ощутят и будут активно в этом плане себя проявлять. Кроме того, Александр Карлин уверен, что важным является тезис о расширении пространства и свободы, а также борьба с бедностью, которую также будут вести и в Алтайском крае.
По мнению Карлина, продолжится работа по совершенствованию мер социальной помощи, в том числе речь идет о справедливости ее предоставления и адресности. Так, на ближайшие два года регион получит 1,3 миллиарда рублей на создание новых мест в детских садах. Кроме того, губернатор намерен обратить внимание на посыл о заботе о старшем поколении, а также о развитии городов.
"В ближайшие шесть лет предполагается удвоение расходов на поддержку наших городов как опорных точек пространственного развития страны. Это очень важно, и я особо для себя отметил, что из этой парадигмы не исключаются сельские населенные пункты. Наоборот, они должны быть глубже интегрированы в логику пространственного развития. Если города являются опорными, то сельские территории должны гармонично вписаться в новое понимание этого единого национального развития. У нас все же четверть населения страны живет в сельской местности, а в Алтайском крае, как мы знаем, около 45 процентов наших земляков", — сказал Александр Карлин.
Глава региона также выделил ряд вопросов развития здравоохранения, в том числе очень значимую для Алтайского края задачу борьбы с онкологическими заболеваниями. В регионе продолжат реконструировать наши онкологические диспансеры - в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Также губернатор высказался о развитии сельского хозяйства – куда же без него.
"Особо значимым стал внешнеполитический аспект послания: все более чем аргументированно, доказательно и убедительно преподнесено. Мы стали свидетелями огромного исторически значимого события, и реализация послания этого года позволит сделать нашу страну еще более развитой и современной. Лидерские позиции России будут укрепляться, и все это будет способствовать благополучию России, развитию всех ее регионов", — резюмировал итоги обращения Путина Александр Карлин.
Комментарии
Годы и правда будут решающие.Но,давайте верить,что всё будет хорошо!
По-моему мы без проблем поймаем технологическую войну.
надеемся на выполнение всех пунктов программы,но самое важное здоровье.без него никуда.Губернатор справится с этими задачами.я уверен.
18 лет такого не было и вот опять
Опять половина комментариев из АКЗС? Не один здравомыслящий человек не будет восторгаться словами и обещаниями, реальных дел нет и не сделано, Президент обещает сделать все лучше чем сейчас? а что ему раньше то мешало?
макс не торопись сынок,а то за такие описьки могут неполное втюхать! А по поводу "мы без проблем поймаем" хорошо сказал Гаркалин в шырли-мырли -лобковых вшей вы поймаите!
Лучше наведите порядок с весовым контролем, ну беспредел твориться с платными эвакуаторами и прочие " калымы " на КП ГАИ и весах. Почему всю страну проезжаем нигде не выскакивает перегруз, только в БРН то 500 то 1000 кг. Опять гири поставили не те??? И ведь есть резкая сезонность и "палочность" в данной системе, вот только до сезонного закрытия дорог еще месяц !
Смешно ,что мешало упорно работать эти годы,а тут за неделю хотят принять 30 законов,может сначала у людей спросить чего они хотят,а не второпя наломать дров!
Нынешнее послание Путин увёл в сторону "высочайшего развития" вооружений, чтоб затмить проблему нищеты в России.
2.03.2018 13:44
- гость -
Это такой план - зачем решать проблемы нищеты и упадка, каких-то Мухосрансков в Сибири и на дальнем востоке, если с помощью ракеты, можно весь мир превратить в Мухосранск?
2.03.2018 13:44
- гость -
Нынешнее послание Путин увёл в сторону "высочайшего развития" вооружений, чтоб затмить проблему нищеты в России.
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ЭТО вооружение придумано в СССР до Путина.