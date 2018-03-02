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В Барнауле полицейские устанавливают личности мошенников, которые похитили 300 тысяч рублей у 85-летней жительницы краевой столицы, используя схему "ваш родственник попал в беду". Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Согласно предварительным данным, на домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Якобы молодой человек сбил человека на "зебре", а для разрешения ситуации нужны деньги.
Пожилая женщина поверила звонившему. Вскоре к ее дому подъехал неизвестный, который довез жительницу Барнаула до банка. Там пенсионерка сняла деньги со своих счетов, передала их водителю, после чего мужчина подвез ее домой. Позднее пожилая женщина позвонила внуку и выяснила, что ни в какую аварию он не попадал.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, полицейские возбудили уголовное дело.
Стражи порядка просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
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