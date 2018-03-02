Фото: rasfokus.ru
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию вновь заявил о необходимости сохранения Телецкого озера в Республике Алтай и Байкала. Это повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.
"Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна", — сказал Путин.
Отметим, что глава государства уже не в первый раз говорит в своем послании о сохранении Телецкого озера. Оглашая послание Федеральному собранию в декабре 2016 года, он поручил правительству разработать программу по сохранению Телецкого озера.
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы на Телецком озере будет построен полигон твердых бытовых отходов в селах Иогач и Артыбаш, а также на прилегающей территории озера. Также там запланировано строительство современных пирсов для плавсредств в границах населенных пунктов.
"Проекты эти достаточно затратные, на полигон по переработке ТБО планируется направить 110 миллионов рублей, на водопровод и очистные сооружения, по предварительным расчетам, в пределах 250-300 миллионов рублей. На строительство пирсов – порядка 350 миллионов рублей. Это будут красивые, европейского уровня набережные с освещением и автостоянками", — отметил глава Республики Алтай Александр Бердников.
Комментарии
А полигон то там зачем , подальше отвезти мусор нельзя ? Да фигачьте прямо в озеро
Самые прекрасные озера!Думаю Путин сделает всё,чтобы они такими оставались!
Хорошо бы там навести порядок.
интересно посмотреть на набережные на телецком
Местные брали воду прямо с озера для своих нужд, а отходы сливаются там же,
Еще там леса заповедные нуждаются в лечении и обновлении.
2.03.2018 09:44
- гость -
полигон - это культура обращения с отходами, сейчас всё на месте бесконтрольно закапывают.
Видно что Путину не безразличен народ, даже про Алтайский край не забыл. Мудрый президент!
У Бердникова во дворе надо полигон построить, а то он что-то не то нюхает.
А куда китайцев деть? Им без леса неуютно.
А почему он всегда на протяжении многих лет призывает? Где конкретные его приказы.
Ну хана озерам, если призывает самовыдвиженец, то хана, а вообще классная идея в тур кластере полигон ТБО сделать
Прокуроры и специалисты санслужб проверили работу полигонов ТБО в Турочакском районе. Осмотр показал, что свалки сел Иогач и Артыбаш расположены на землях лесного фонда, при этом лесной участок у села Иогач близ Телецкого озера относится к защитным лесам ценной подкатегории.
Полигон эксплуатируют без заключения госэкспертизы, не проводят мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Нет контроля за составом поступающих отходов, учета отходов, контроля за распределением отходов в работающей части свалки. Не разработан проект санитарной защитной зоны полигона. При этом нет санитарного заключения о соответствии гигиеническим требованиям участка для устройства здесь свалки.
Прокуроры направили в суд иски с требованием к местным властям привести работу полигона в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и вывели земли из лесного фонда.
РИА Новости l
Напомню, в 2016 выступая с ежегодным посланием перед Федеральным Собранием,путин уже поручал правительству страны подготовить программу по сохранению ряда водных объектов, в том числе — Телецкого озера.
Марина, а ты марина или ольга алексевна,
2.03.2018 10:32
- гость -
Она Максим
Не, оно Даша сибирячк.
Местные власти там хитры, как деньги брать из казны так они россия, а как делать что либо по законам РФ, так они отдельная республика....
Местные шишки понастроили из кедрача себе дома интернаты и промышляют туризмом, остальные у них батраками, об экологии там некому заботиться
призывать - не строить.
дайте денег на обустройство экологии озера, тогда поговорим.
а полигон, нормальный современный полигон, там очень нужен. потому что местные и приезжие туристы засерают озеро по полной.
"Ольга Алексеевна" жгет не по покладая рук