Во время выступления на брифинге официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт довольно резко отказала российскому журналисту в ответе на вопрос.
Корреспондент телеканала "Россия 1" задал вопрос, планирует ли Белый дом продолжать взаимодействие с Кремлем по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем российском вооружении.
"Ваш вопрос: прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня всё", — сказала Нойерт.
Далее журналист Первого канала заметила, что на видеозаписи не демонстрировались кадры ракетной атаки со стороны России на США.
"А, так вы из России? Тогда этим всё сказано! Я продолжаю дальше", — заявила представитель Госдепа.
Такая реакция официального представителя Госдепа возмутила американских журналистов. В частности, за своих коллег заступилась корреспондент телеканала CNN. Она указала Нойерт, что вопрос задают журналисты, а не российские чиновники.
В ответ представитель Госдепа отметила, что телеканал RT и "другие так называемые новостные организации финансируются правительством России и получают от него указания".
Напомним, в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение армии РФ. Кроме того, он заявил о создании первого в мире гиперзвукового оружия.
"В результате проведенных в ходе учений экспериментов мы окончательно убедились — в недалеком будущем на вооружение российской армии будут поставлены новейшие ракетные комплексы. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира", — сказал Путин.
Комментарии
забомбило
ну это нормально
Коза.
Секретутка американских шта
тнов больше пяти слов сказать не умеет
полыханием американских пуканов доволен)
"...в недалеком будущем на вооружение российской армии будут поставлены новейшие ракетные комплексы..."
Уважаемый Амик, вы процитировали воспоминания Путина от 2004 года. Про современность он добавил: "У России такое оружие есть. Уже есть".
В ответ представитель Госдепа отметила, что телеканал RT и "другие так называемые новостные организации финансируются правительством России и получают от него указания"
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Всё правильно. Этих протитуток вообще не надо никуда пускать.