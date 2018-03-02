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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая на форуме "Социально-экономическое партнерство-2018", предложил объединить Новосибирск со столицами соседних регионов, в частности, с Барнаулом, пишут новосибирские СМИ.
"Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул. Каждый из этих городов имеет высокий промышленный, образовательный и туристический потенциал", — приводит РБК цитату Андрея Травникова.
По его мнению, такое объединение может коснуться более 5 миллионов человек и стать отличным развитием экономики Западной Сибири, что позволит сибирским регионам отойти от соперничества и перейти к стратегии развития кооперации.
Отметим, что "конурбация" — это агломерация, объединяющая несколько крупных и примерно равнозначных городов в радиусе 300 километров друг от друга. О том, что такое объединение возможно на территории Сибирского федерального округа, ещё в 2016 году говорил руководитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития Михаил Грудинин. По его словам, возможны также следующие территориальные объединения: Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (Краснодар — Ростов-на-Дону), конурбация Самара — Тольятти.
Позже с идеей объединения выступил нынешний губернатор Красноярского края Александр Усс. В прошлом году Алексей Кудрин в ходе разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума предлагал создать Сибирскую агломерацию. Он уверен, что бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.
"В России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны — это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск", — говорил тогда Кудрин.
Любопытно, что к этой инициативе врио главы Новосибирской области Андрей Травников тогда относился скептически.
Комментарии
Агломерации объединим в конурбации, а конурбации - в Метрополис. От тогда-то и заживём.
Давно пора создать агломерацыонное правительство с председателем,его замами, зам замами, их водителями, адьютантами, и садовником!
Конурбация - это агломерация
Бедные школьники
Конурбация моментально напоминает о конуре
Заживём только после того, когда создадим ещё зауральскую,европейскую,крымнашенскую,и еврейскую агломерации, а затем общую-вот тогда все детки, а у многих и внуки будут пристроены, а Мы агломерацырованы!
А можно рассказать об этом попроще - а нам то что от этого, населению? особенно если это население из депрессивных территорий. Думается, что это только для облегчения управления территориями.
Дык это ж сепаратизм, Путин помоги!!!!!!!
На кой нам к Столице Мира присоединять какой-то худой Новосибирск?
бешено плюсую!
для того, чтобы двигать подобные предложения, власти должны внятно рассказать населению какие плюсы будут от объединения.
если им проще будет администрировать территории, или для того, чтобы сократить какой-то процент нижнего слоя чиновников, то лично меня это не интересует. и я буду против такой агломерации.
а вот если жители Барнаула, Томска и Кемерово на своем кошельке почувствуют плюсы от объединения, или их города преобразятся и станут более комфортабельными для проживания, вот тгда можно будет и согласиться.
а сейчас совершенно не прослеживается профит для людей.
Уже намечен штат бездельников? Главный Агломератор и его свита, Старший Конурбатор и его холопы, а над всеми Верховный Император!
Профит конечно может быть, но дело не в бумажном объединений, а в развитии реальной инфраструктуры.
Если от Нск до Брн будет трасса в три полосы в каждую сторону - это позволит объединить экономики и получать гешефт. А так...
Создание городских монстров выгодно только верхушке конкретной городской власти, которая будет управлять такой агломерацией. Она приобретает дополнительные ресурсы, возможность дополнительного оборота, дополнительной прибыли за счет расширения рынков: недвижимости, продовольствия, промышленных товаров. Любое укрепление – колоссальное расширение различных рынков.
2.03.2018 11:38
4ugun
ага) ты вспомни про мост у Тальменки. сколько его уже строят...
Он уверен, что бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.
Вот и весь смысл. Что бы центр дальше жирел, а переферия-дохла. Уничтожение государства это называется.
Конурбация --- это от слова "конура"?
Процесс переселения в 25-этажные конуры --- конурбация.
Поотнимают полномочия у более мелких городов и будем за любой справкой ездить в Новосибирск
Барнаул точно проиграет, потеряет свои мелкостоличные функции.
"...позволит сибирским регионам отойти от соперничества..."
весь мир живет в условиях конкуренции, а нам предлагается расслабиться и тихо жить под их крышей?