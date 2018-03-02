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Власти Новосибирска предложили объединиться с Барнаулом в агломерацию

, ИА "Амител"
Об этом высказался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Фото: fotorelax.ru

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая на форуме "Социально-экономическое партнерство-2018", предложил объединить Новосибирск со столицами соседних регионов, в частности, с Барнаулом, пишут новосибирские СМИ.

"Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул. Каждый из этих городов имеет высокий промышленный, образовательный и туристический потенциал", — приводит РБК цитату Андрея Травникова.

По его мнению, такое объединение может коснуться более 5 миллионов человек и стать отличным развитием экономики Западной Сибири, что позволит сибирским регионам отойти от соперничества и перейти к стратегии развития кооперации.

Отметим, что "конурбация" — это агломерация, объединяющая несколько крупных и примерно равнозначных городов в радиусе 300 километров друг от друга. О том, что такое объединение возможно на территории Сибирского федерального округа, ещё в 2016 году говорил руководитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития Михаил Грудинин. По его словам, возможны также следующие территориальные объединения: Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (Краснодар — Ростов-на-Дону), конурбация Самара — Тольятти.

Позже с идеей объединения выступил нынешний губернатор Красноярского края Александр Усс. В прошлом году Алексей Кудрин в ходе разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума предлагал создать Сибирскую агломерацию. Он уверен, что бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.

"В России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны — это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск", — говорил тогда Кудрин.

Любопытно, что к этой инициативе врио главы Новосибирской области Андрей Травников тогда относился скептически.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

2.03.2018 10:22
- гость -

Агломерации объединим в конурбации, а конурбации - в Метрополис. От тогда-то и заживём.

0  0
2.03.2018 10:25
- гость -

Давно пора создать агломерацыонное правительство с председателем,его замами, зам замами, их водителями, адьютантами, и садовником!

0  0
2.03.2018 10:40
iOne

Конурбация - это агломерация
Бедные школьники

0  0
2.03.2018 10:42
- гость -

Конурбация моментально напоминает о конуре

0  0
2.03.2018 10:44
- гость -

Заживём только после того, когда создадим ещё зауральскую,европейскую,крымнашенскую,и еврейскую агломерации, а затем общую-вот тогда все детки, а у многих и внуки будут пристроены, а Мы агломерацырованы!

0  0
2.03.2018 10:47
- гость -

А можно рассказать об этом попроще - а нам то что от этого, населению? особенно если это население из депрессивных территорий. Думается, что это только для облегчения управления территориями.

0  0
2.03.2018 11:03
- гость -

Дык это ж сепаратизм, Путин помоги!!!!!!!

0  0
2.03.2018 11:14
- гость -

На кой нам к Столице Мира присоединять какой-то худой Новосибирск?

0  0
2.03.2018 11:22
- гость -

бешено плюсую!

0  0
2.03.2018 11:24
Геноцид Эклеров

для того, чтобы двигать подобные предложения, власти должны внятно рассказать населению какие плюсы будут от объединения.
если им проще будет администрировать территории, или для того, чтобы сократить какой-то процент нижнего слоя чиновников, то лично меня это не интересует. и я буду против такой агломерации.
а вот если жители Барнаула, Томска и Кемерово на своем кошельке почувствуют плюсы от объединения, или их города преобразятся и станут более комфортабельными для проживания, вот тгда можно будет и согласиться.

а сейчас совершенно не прослеживается профит для людей.

0  0
2.03.2018 11:28
- гость -

Уже намечен штат бездельников? Главный Агломератор и его свита, Старший Конурбатор и его холопы, а над всеми Верховный Император!

0  0
2.03.2018 11:38
4ugun

Профит конечно может быть, но дело не в бумажном объединений, а в развитии реальной инфраструктуры.
Если от Нск до Брн будет трасса в три полосы в каждую сторону - это позволит объединить экономики и получать гешефт. А так...

0  0
2.03.2018 11:53
Юлька

Создание городских монстров выгодно только верхушке конкретной городской власти, которая будет управлять такой агломерацией. Она приобретает дополнительные ресурсы, возможность дополнительного оборота, дополнительной прибыли за счет расширения рынков: недвижимости, продовольствия, промышленных товаров. Любое укрепление – колоссальное расширение различных рынков.

0  0
2.03.2018 11:56
Геноцид Эклеров

2.03.2018 11:38
4ugun
ага) ты вспомни про мост у Тальменки. сколько его уже строят...

0  0
2.03.2018 11:58
Кот.Без сапог.

Он уверен, что бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя они приносят в бюджет больше доходов от налогов.


Вот и весь смысл. Что бы центр дальше жирел, а переферия-дохла. Уничтожение государства это называется.

0  0
2.03.2018 12:09
- гость -

Конурбация --- это от слова "конура"?

Процесс переселения в 25-этажные конуры --- конурбация.

0  0
2.03.2018 13:29
Гость

Поотнимают полномочия у более мелких городов и будем за любой справкой ездить в Новосибирск

0  0
2.03.2018 16:28
- гость -

Барнаул точно проиграет, потеряет свои мелкостоличные функции.

"...позволит сибирским регионам отойти от соперничества..."
весь мир живет в условиях конкуренции, а нам предлагается расслабиться и тихо жить под их крышей?

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