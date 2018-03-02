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Ростуризм предупредил граждан РФ, которые планируют поездки в Бразилию, о необходимости заблаговременно проводить вакцинацию от желтой лихорадки и иметь специальное свидетельство. Об этом пишет RT, ссылаясь на сайт ведомства.
Отмечается, что, согласно данным российского внешнеполитического ведомства, ряд функционирующих в Бразилии авиакомпаний ужесточили контроль за наличием у выезжающих из страны пассажиров международного свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки.
Также в Роспотребнадзоре сообщили о фиксировании роста заболеваемости в трех бразильских штатах.
Ростуризм призвал туроператоров, которые продают туры в Бразилию, сообщать клиентам о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки, подчеркивается в сообщении.
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