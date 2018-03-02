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В РФ в период с 2018 по 2020 год построят 729 новых детсадов в 82 регионах страны в рамках реализации программы по созданию новых мест для детей в возрасте до трех лет. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на главу Минобрнауки Ольгу Васильеву.
Ранее во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить все семьи с детьми местами в яслях. Глава государства подчеркнул, что за три года нужно создать свыше 270 тысяч мест в яслях. Для решения данной задачи, добавил он, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.
"На 2018-2019 годы федеральное финансирование определено в размере 24,5 миллиардов рублей ежегодно. Данные средства будут направлены на создание 729 объектов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в 82 субъектах Российской Федерации", — цитирует агентство слова Васильевой.
Министр отметила, что в рамках исполнения поручения главы государства уже разработан ведомственный проект, который направлен на создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в детсадах на 2018 — 2020 годы.
"При этом в 2018 году в реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях, участвует 78 субъектов Российской Федерации, в 2019 году — 79 субъектов Российской Федерации", — заключила Васильева.
Комментарии
Поддержка молодых семей рожающих детишек должна быть.
Садики красивые современные с хорошим датируемым питанием утвержденным диетологом, и занятиями на развите детей по программе утвержденной Минобраз.
Сидят в министерстве , даже для садов программу сделать не могут, только миллионы зарплаты грести...
Это всё перед выборами говорят обещают как и с ипотекой. А после выборов как всегда скажут денег нет но вы держитесь!!!
В РФ 1113 городов, а еще деревни, поселки села.
И всего 729 садиков