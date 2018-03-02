Фото: Amic.ru
Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 1 марта в Москве. По словам спикера алтайского парламента, послание прозвучало перед более широкой аудиторией, чем прежде. Помимо депутатов, сенаторов, глав и председателей законодательных органов субъектов, была представлена широкая общественность. Еще одним отличием стало проведение встречи в выставочном комплексе, а также новые элементы, такие как инфографика и видеоролики.
"Главный посыл — это бережное отношение к людям, всем гражданам нашей страны вне зависимости от национальности. Этого отношения нужно придерживаться во всех направлениях, начиная с материального благополучия, комфортной среды для жизни, образования, здравоохранения. Очень много внимания в послании было уделено развитию городской среды, сельских территорий, дорожного строительства. То есть целого аспекта направлений, в рамках которого будет решаться главная задача — дальнейший рост благополучия и жизни нашего народа", — отметил Романенко.
Он уверен, что нужны преобразования в экономике, а также необходимо развивать сельское хозяйство. Президент напомнил, что в этом году был собран небывалый урожай, но нас волнует сегодня ценообразование на сельхозпродукцию. В этой связи прозвучало важное сообщение, что на крупнейшем форуме сельхозтоваропроизводителей, который состоится в марте, будут озвучены дополнительные направления поддержки и развития агропромышленного комплекса России.
"В заключение послания прозвучал мощный посыл всему мировому сообществу о силе и могуществе России, ее возросшей обороноспособности. При этом было четко сказано, что мы не собираемся наступать и готовы вести любой диалог, главным результатом которого станет сбережение мира на земле, будущего всего мирового сообщества", — рассказал Александр Романенко.
Комментарии
А флоридцы увидели не мирный мультик!
Если твой сосед по подъезду выходит чистить на лестничную площадку, недавно купленное ружьё, периодически прицеливаясь в дверной глазок твоей квартиры,то же будешь расценивать это как посыл к дружбе и миру, а александр романенко?
Что охраняет Америку от российских ракет гораздо надежнее любых систем ПРО, НОРАДов и авианосных групп?
Американцы недавно опубликовали оценочную сумму российских денег на американской территории: по порядку величины это триллион долларов. От 0,8 до 1,3 трлн. Чуть меньше, чуть больше - но в целом триллион.
«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства»
а товарисч Романенко прям Кэп Очевидность)
повылазили региональные чинуши со своим "одобрямсом". противно...
2.03.2018 10:39
- гость -
а ты чего за флоридцев взволновался, болезный? тебе все равно не светит туда съездить.
2.03.2018 10:45
- гость -
а ты учти, что твой сосед, прямо у твоей двери разместил пару-тройку своих дружков с битами и кастетами. ты как думаешь, он это в целях охраны твоего мирного сна сделал?
2.03.2018 11:08
- гость -
своего факанного Эль-Мюрида читайте про себя, и желательно сидя на толчке. чтобы остальных не забрызгало.
2.03.2018 11:23
- гость -
правильно) а пиндосы вполне открыто послали на три буквы договор по ПРО, и даже не поморщились.
то 11:08
-----Конечно-конечно,какой ещё мгновенный ответ?Там же в америке деньги бумажные ))))
Госпидя, что там Романенко видеть может?
2.03.2018 11:38
- гость -
Ну видел или нет не важно. Важно высказаться.
В России придумали беспилотную подводную лодку, а развозить почту в сельской местности придумали гужевым транспортом.
В России придумали гиперзвуковое оружие, а пассажирские поезда "Сапсан" придумали покупать у немцев.
Путин показал видео пятилетней давности
2.03.2018 13:15
- гость -
В России придумали гиперзвуковое оружие, а пассажирские поезда "Сапсан" придумали покупать у немцев
---------------------------------------------
Военные сознались, что это оружие,показанное Путиным, было разработано еще в СССР. Какие ученые были!