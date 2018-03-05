Компания "Алтайэнергосбыт" подвела итоги акции "Меняем долги на призы" – 2017. Так, было разыграно более 500 призов и суперприз — телевизор — среди 145,5 тысяч клиентов, вовремя оплачивающих свои счета.

Розыгрыш состоялся в присутствии представителей общественности и СМИ в Центре энергосбережения АО "Алтайэнергосбыт". Среди призов — предметы бытовой техники (электрочайники, утюги, мультиварки, наборы светодиодных ламп), а также дисконтные карты со скидкой 10% и 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией. Дополнительно для самых ответственных абонентов впервые был разыгран еще и суперприз - телевизор.

Лицевые счета победителей размещены на сайте компании.

Согласно условиям акции, принять в ней участие могли те абоненты – физические лица, которые ежемесячно платили за электроэнергию или погасили имеющуюся задолженность, завершив 2017 год без долгов, а также внесшие авансовый платеж за декабрь 2017 года до 31.12.2017 г.

"Примерно 35% абонентов компании приняли участие в акции "Меняем долги на призы" в 2017 году. Мы проводим ее четвертый год подряд и каждый год расширяем количество призов, потому что видим, что число участников акции, а значит, число добросовестных абонентов, регулярно оплачивающих электроэнергию, увеличивается", — прокомментировал итоги розыгрыша заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров.

До конца марта победители будут проинформированы о выигрыше представителями компании и смогут получить свои подарки в ближайшем офисе АО "Алтайэнергосбыт" в Алтайском крае и Республике Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт":

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

тел. 8 (3852) 22-39-51

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