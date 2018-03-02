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Депутат ГД и митрополит "приобщат" молодежь Алтая к православию

, ИА "Амител"
Молодежь Алтайского края попросила о встрече с митрополитом Сергием

Фото: Amic.ru

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и депутат Госдумы Наталья Кувшинова решили встретиться с молодежью Алтайского края, чтобы обсудить проблемы подрастающего поколения, сообщается на сайте АКЗС.

Любопытно, что о встрече попросили сами школьники. Она пройдет 2 марта в 14:00 на базе барнаульской школы № 132. На нее, как ожидается, придут учащиеся нескольких образовательных учреждений, лидеры и активисты молодежных организаций.

"В Алтайском крае много молодежных и детских движений: ЮНАРМИЯ, РДШ, "Школа жизни", Союз детских и подростковых организаций, добровольческие движения, студенческие отряды. Важно, что ребята сами проявляют инициативу и интересуются многими, порой не молодежными вопросами", — сообщает пресс-служба Алтайского краевого Заксобрания.

Отмечается, что формат встречи предполагает живое, открытое общение. Участники смогут задать вопросы гостям и поделиться своим видением.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

2.03.2018 11:30
- гость -

Искренне верю в самостоятельность и инициативность школьников для приобщения к православию.

0  0
2.03.2018 11:44
- гость -

странно, Россия - светская страна, где церковь полностью отделена от государства и тут же на сайте АКЗС - представительного органа законодательной власти, идет ее упоминание

0  0
2.03.2018 11:45
- гость -

Вот поэтому Рашка, а не Россия. Все через принудиловку.

0  0
2.03.2018 12:11
- гость -

А если ребенок не верит в бога, то как?

0  0
2.03.2018 12:18
Сталинский Сокол

Эх Россия! Было время, когда ты только начала выползать из тьмы. И вот опять тебя толкают в тьму тараканью. Им(власти) нужны рабы и послушники. Не скоро еще пройдет это безумие.

0  0
2.03.2018 12:26
Павсекакий

"Любопытно, что о встрече попросили сами школьники"
------
Да ладно врать то. Плевать школоте на попов и на православие и на депутан. Они вообще адепты Навального. Спросите у евпата, он точно знает.

0  0
2.03.2018 12:31
Геноцид Эклеров

это всё дурно пахнет.
школота попросила...
да конечно, оно им надо?
обыкновенная принудиловка.
зачем они своими корявыми действиями у детей формируют негатив к целому пласту культуры непонятно.

0  0
2.03.2018 12:43
- гость -

А что такого, приобщение к общероссийским скрепам?

0  0
2.03.2018 12:53
Иsтина

А мож я хочу чтоб мой ребенок был каким нибудь синтоистом, то что???

0  0
2.03.2018 12:56
- гость -

Будущее России в Пастафарианстве! Раминь!

0  0
2.03.2018 13:14
- гость -

2.03.2018 12:56
- гость -

рамён, японский супчик

0  0
2.03.2018 13:18
- гость -

А что церковь правда считает, что народ поверит в такой запрос от детей?
-врятли, значит им наплевать, главное озвучить то , что им нужно.
а сколько таких школьников в Барнауле и сколько против этой затеи?
трое против нескольких тысяч?

0  0
2.03.2018 13:46
Che

2.03.2018 11:45

если так рассуждать, то Россией она не была никогда.

0  0
2.03.2018 14:22
- гость -

Звучит как угроза!!!

0  0
2.03.2018 17:44
От Аркадия

Как вживую вижу: приходит школьник домой, обедает, родители на работе... Телевизор, компьютер, телефон - интересно, но это-ж так безнравственно. А православная душа требует чего-то светлого, духовного, скрепоносного. И ведь обратиться-то не к кому! Ну кто-ж поддержит его в стремлении к беззаветному служению Отечеству, Господу и Президенту-Батюшке?!!! И вдруг - озарение, ниспосланное свыше: Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий - вот она, наша надежда и опора! Вот кто расставит точки над ять и научит всех со мною работать! Вот прям сейчас залезу в дубль-гис, позвоню и прямо так и скажу: "Приходи, Отец Сергий да просто в стотридцатьвторую школу второго, часам к двум - поговорить надо! А с собой захвати депутата Госдумы Наталью Кувшинову а также военнослужащих войсковых частей.

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