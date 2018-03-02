Фото: Amic.ru
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и депутат Госдумы Наталья Кувшинова решили встретиться с молодежью Алтайского края, чтобы обсудить проблемы подрастающего поколения, сообщается на сайте АКЗС.
Любопытно, что о встрече попросили сами школьники. Она пройдет 2 марта в 14:00 на базе барнаульской школы № 132. На нее, как ожидается, придут учащиеся нескольких образовательных учреждений, лидеры и активисты молодежных организаций.
"В Алтайском крае много молодежных и детских движений: ЮНАРМИЯ, РДШ, "Школа жизни", Союз детских и подростковых организаций, добровольческие движения, студенческие отряды. Важно, что ребята сами проявляют инициативу и интересуются многими, порой не молодежными вопросами", — сообщает пресс-служба Алтайского краевого Заксобрания.
Отмечается, что формат встречи предполагает живое, открытое общение. Участники смогут задать вопросы гостям и поделиться своим видением.
Комментарии
Искренне верю в самостоятельность и инициативность школьников для приобщения к православию.
странно, Россия - светская страна, где церковь полностью отделена от государства и тут же на сайте АКЗС - представительного органа законодательной власти, идет ее упоминание
Вот поэтому Рашка, а не Россия. Все через принудиловку.
А если ребенок не верит в бога, то как?
Эх Россия! Было время, когда ты только начала выползать из тьмы. И вот опять тебя толкают в тьму тараканью. Им(власти) нужны рабы и послушники. Не скоро еще пройдет это безумие.
"Любопытно, что о встрече попросили сами школьники"
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Да ладно врать то. Плевать школоте на попов и на православие и на депутан. Они вообще адепты Навального. Спросите у евпата, он точно знает.
это всё дурно пахнет.
школота попросила...
да конечно, оно им надо?
обыкновенная принудиловка.
зачем они своими корявыми действиями у детей формируют негатив к целому пласту культуры непонятно.
А что такого, приобщение к общероссийским скрепам?
А мож я хочу чтоб мой ребенок был каким нибудь синтоистом, то что???
Будущее России в Пастафарианстве! Раминь!
2.03.2018 12:56
- гость -
рамён, японский супчик
А что церковь правда считает, что народ поверит в такой запрос от детей?
-врятли, значит им наплевать, главное озвучить то , что им нужно.
а сколько таких школьников в Барнауле и сколько против этой затеи?
трое против нескольких тысяч?
2.03.2018 11:45
если так рассуждать, то Россией она не была никогда.
Звучит как угроза!!!
Как вживую вижу: приходит школьник домой, обедает, родители на работе... Телевизор, компьютер, телефон - интересно, но это-ж так безнравственно. А православная душа требует чего-то светлого, духовного, скрепоносного. И ведь обратиться-то не к кому! Ну кто-ж поддержит его в стремлении к беззаветному служению Отечеству, Господу и Президенту-Батюшке?!!! И вдруг - озарение, ниспосланное свыше: Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий - вот она, наша надежда и опора! Вот кто расставит точки над ять и научит всех со мною работать! Вот прям сейчас залезу в дубль-гис, позвоню и прямо так и скажу: "Приходи, Отец Сергий да просто в стотридцатьвторую школу второго, часам к двум - поговорить надо! А с собой захвати депутата Госдумы Наталью Кувшинову а также военнослужащих войсковых частей.