Фото: twitter.com
Уличные художники за три дня до вручения кинопремии "Оскар" установили в Голливуде позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна, который оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Hollywood Reporter.
Скульптура представляет собой диван, на котором сидит продюсер в банном халате со статуэткой "Оскара" в руках. Художники назвали арт-объект "Диван для кастинга". Сообщается, что его создали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро.
Сатирический арт-объект находится на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре "Долби" состоится церемония вручения статуэток.
Напомним, Вайнштейна ранее обвинили в домогательствах десятки женщин, включая таких знаменитых актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсера после обвинений уволили из собственной компании, а нью-йоркские власти начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.
A robe-swaddled Harvey Weinstein statue appears in Hollywood days before #Oscars https://t.co/oKGj7aT4st pic.twitter.com/2UNzLvhrHu— Hollywood Reporter (@THR) 1 марта 2018 г.
Комментарии