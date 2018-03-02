Сотрудник Росгвардии в селе Баево Алтайского края предположительно 1 марта пришел к местному жителю, чтобы изъять оружие. Сельчанин оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Как следует из документов, сотрудник Росгвардии пришел домой к местному жителю, чтобы изъять ружье, которое хранилось незаконно. Пенсионер не захотел добровольно отдавать оружие и с ножом набросился на инспектора.
Во время потасовки сельчанин выхватил у росгвардейца пистолет и выстрелил. Инспектор получил огнестрельное ранение мягких тканей голени левой ноги. Несмотря на травму, сотрудник Росгвардии вернул свое табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрел, а потом попал в нападавшего. Пенсионер погиб от полученных ранений.
Отмечается, что сотрудник Росгвардии был госпитализирован в районную больницу, где ему была проведена операция. На месте ЧП были найдены следы одежды инспектора. Судя по фото, на потолке остались следы от пуль. В данный момент выясняются все подробности происшествия.
Комментарии
Вот тебе и гвардейцы. Пенсионеры их разоружают...
Шибко мутная история...Небось по пьяни...
Пенсионер пенсионеру рознь! Наш вон жывчик в мавзолей и не собирается!
2.03.2018 12:00
+мильон
2.03.2018 12:00
- гость -
какой искрометный юмор)
у тебя вон уже поклонник (12:07) в обезьяннике обнаружился.
Геноцид, ты злишься? Значит ты не прав!
Полиционера ужо Дизерт Иглы выдают?
Теперь менту мядаль дадут
Начало. Шёл 2018 год...
2.03.2018 12:21
- гость -
не-а) просто примитивные шутки признак скудоумия.
это как:
- Состою в кружке старославянских рифм.
- В смысле?
- В коромысле.
понимаешь?
2.03.2018 12:27
- гость -
И квартиру в центре Москвы
Да походу завалил Гвардейка деда, потом себе ногу прострелили и такую муть выдумал, чтобы не приссесть.
2.03.2018 12:28
Геноцид Эклеров
а пивной кружкой по яйсам?
2.03.2018 12:30
- гость -
2.03.2018 12:27
- гость -
И квартиру в центре Москвы
И BMW Х5 модели
История действительно мутная. Пришел просто так, один, без документов, понятых, вошел в чужое жилище, стал угрожать оружием (попробуйте выхватить ПМ из табельного кобура), произвел выстрел в потолок, причем несколько раз, судя по содержанию статьи. И как он собирался изымать ружье, незаконно хранящееся, на обыск имелся документ?
2.03.2018 12:35
- гость -
не бей пивной кружкой по своим яйсам, тебе больно будет.
лучше пивка накати, авось полегчает.
Некоторые люди видят в обладании оружием признак независимости и тяги к свободе.
А почему сотрудник Росгвардии, а не как в законе - сотрудник Нацгвардии России?
2.03.2018 12:32
- гость -
Скорее всего так и было...
Но, если бы дед изначально поступил как законопослушный гражданин, то ничего бы и не было.
2.03.2018 12:39
Геноцид Эклеров
я те в сухомятке припомню
2.03.2018 12:41
- гость -
А если бы пристрелил, просто сел бы за превышение самообороны?
Сокращенно- именно Росгвардия.
Какой же бред несут некоторые... Да, гвардеец и шел туда с мыслью пристрелить деда, выстрелить себе в колено и получить за это какие-то финансовые компенсации! Сами в своем уме? Сам автор этого комментария прострелил бы себе колено за страховку?
Почитайте ст. 27 ФЗ "Об оружии" и поймете, чего он туда пошёл, и это никакой не обыск, а мероприятия по учету оружия у граждан. Не зная ни одной статьи закона, поливаете сотрудника ложью и грязью. Сотруднику выздоровления!
2.03.2018 12:45
- гость -
Сокращенно - нацгвардия.
Господа интернетные "СПЕЦИАЛИСТЫ" Сотрудник Росгвардии (в простонародье разрешитель) всегда ходил и будет ходить один на проверки и обыском это не является так как проводится в рамках закона об оружии которым обязанность допускать проверяющего закреплена за владельцем оружия. Шел изымать оружие у человека и не обязательно с собой на поводке понятых вести из отдела! Во первых их можно на месте пригласить (поскольку это не обыск а добровольное изъятие). Так что не гоните пургу, ничего мутного нет, обнаглевший дедушка напал на представителя власти и пока таких не начнут стрелять сразу (включая пьяных гонщиков убегающих от нарядов полиции и сбивающих при этом люде) порядка не будет. Безнаказанность порождает безответственность и наплевательское отношение к окружающим типа я пуп и все вокруг меня для меня, а вот ЕРУШКИ!!!!.
Во многих странах есть полиция и жандармерия. Какую функцию выполняет Национальная Гвардия России?
2.03.2018 12:44
- гость -
Ах, так это вот какие люди?)
Извиняйте, лишнняя литра с меня)
ты только в заработок это не превращай)))))
2.03.2018 12:59
Геноцид Эклеров
а ты с кем общаешься?
2.03.2018 13:01
- гость -
а ты хто?)
хозяин)
2.03.2018 13:04
- гость -
ну вот, значит про литру - по адресу)
2.03.2018 12:54
- гость -
такую же, как у Сомосы и Пиночета.
Череда событий процентов на 80 такова: убил деда (мотивы нужно выяснять), понял что попал, прострелил ногу, стрелял в потолок для правдоподобности, наличие отпечатков тож не проблема. Но в ситуации когда очевидное убийство становится "по-неосторожности" исход ясен.
2.03.2018 12:28
Геноцид Эклеров
это как:
- Состою в кружке старославянских рифм.
- В смысле?
- В коромысле.
понимаешь?
Ну, ты же знаешь!
Рифма! Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик!.
Талантливо-то как!Ну, я ваще...
2.03.2018 13:06
Геноцид Эклеров
да я не прочь))
только я про кружку ни слова не писал)
2.03.2018 12:50
Для Филина и им подобным
Те, "разрешитель" может просто так войти в любую квартиру на предмет проверки оружия, которого там нет? В статье не говорится о понятых вообще, можно сделать вывод - их не было, раз их показания не приводятся. Вопрос тут не ко мне, а к автору статьи, который изложил новость в подобном свете, ссылаясь на документы
Те, "разрешитель" может просто так войти в любую квартиру на предмет проверки оружия, которого там нет?
вот это полет фантазии... у меня стволов нет, и как не странно ко мне разрешители не заходят. чяднт?
2.03.2018 12:59
Геноцид Эклеров
нибожемой!
"обязанность допускать проверяющего закреплена за владельцем оружия."
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То есть, если я - не владелец оружия, то я не обязан никого пускать?
А на основании чего этот гвардеец решил пойти к пенсионеру?
Вот придёт ко мне "оружие есть?" - "нет. Досвиданья". Всё? Или стрелять начнёт?
С чего вдруг пенсионер решил напасть у себя дома на вооруженного гвардейца?
Как он мог выхватить из кобуры табельное оружие и ещё и успеть выстрелить? И почему попал в ногу? Надеюсь, кость не задета)))
Вопросов много в общем.
А просто так стрелять мы никому не позволим.
Гостю 12:40
Сначала не мешало бы самому почитать закон, т.е. Указ Президента РФ от 30.09.2016 N 510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации" (вместе с "Положением о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации":
Общие положения. 1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия),
а потом умничать в комментариях.
Нацгвардия - в сопредельном государстве
2.03.2018 13:40
Михалыч
Назвали бы сразу жандармерией, и престижу бы добавили.
сперва пристрелил старика, потом прострелил себе ляжку
теперь герой
2.03.2018 13:46
- гость -
Надо было сразу называть Schutzpolizei, вообще бы от престижа деваться некуда было.
Павсекакий
То есть, если я - не владелец оружия, то я не обязан никого пускать?
А на основании чего этот гвардеец решил пойти к пенсионеру?
На основании того, что у пенса был ствол с просроченной регистрацией, т.е. - хранящееся незаконно. Мент сказал пенсу-изымаю. Пенс возбудился, стал чудить. Но мент чудесам не верит. Дед отпотел.Мент свою работу сделал. Чем недовольны, навальнособчаковцы?
2.03.2018 14:22
- гость -
Тогда уж Hilfspolizei?
2.03.2018 14:40
Кот.Без сапог.
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очень недовольны, шта сова на глобус нинадеваецца
"Чем недовольны, навальнособчаковцы?"
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убийством. это очевидно. а также обстоятельства происшествия позволяют усомниться в правдивости истории гвардейца. мертвый дед то уже ничего не расскажет в свою защиту
За просроченную регистрацию тока штраф. Конфискация за отсутствие разрешительных документов
убийством. это очевидно. а также обстоятельства происшествия позволяют усомниться в правдивости истории гвардейца
а если бы дедок завалил, то вы бы в ладоши хлопали. вон какие рохли в нацгвардии, их деды на раз валят.
"а если бы дедок завалил..."
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а если бы у бабушки был ....
Нифигасебе.
Завалил полицай деда видимо из давних неприязненных отношений, прострелил себе ногу и теперь героя России получит. Сто лет назад такая же ситуация зрела и назрела