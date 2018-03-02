Пятница, 2 Март, 16:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,43
€ 68,88
579099
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Сотрудник Росгвардии при обороне убил пенсионера в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инцидент произошел 1 марта в селе Баево

Сотрудник Росгвардии в селе Баево Алтайского края предположительно 1 марта пришел к местному жителю, чтобы изъять оружие. Сельчанин оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Как следует из документов, сотрудник Росгвардии пришел домой к местному жителю, чтобы изъять ружье, которое хранилось незаконно. Пенсионер не захотел добровольно отдавать оружие и с ножом набросился на инспектора.

Во время потасовки сельчанин выхватил у росгвардейца пистолет и выстрелил. Инспектор получил огнестрельное ранение мягких тканей голени левой ноги. Несмотря на травму, сотрудник Росгвардии вернул свое табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрел, а потом попал в нападавшего. Пенсионер погиб от полученных ранений.

Отмечается, что сотрудник Росгвардии был госпитализирован в районную больницу, где ему была проведена операция. На месте ЧП были найдены следы одежды инспектора. Судя по фото, на потолке остались следы от пуль. В данный момент выясняются все подробности происшествия.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

2.03.2018 11:47
Гость

Вот тебе и гвардейцы. Пенсионеры их разоружают...

0  0
2.03.2018 11:47
гость

Шибко мутная история...Небось по пьяни...

0  0
2.03.2018 12:00
- гость -

Пенсионер пенсионеру рознь! Наш вон жывчик в мавзолей и не собирается!

0  0
2.03.2018 12:07
- гость -

2.03.2018 12:00

+мильон

0  0
2.03.2018 12:12
Геноцид Эклеров

2.03.2018 12:00
- гость -

какой искрометный юмор)
у тебя вон уже поклонник (12:07) в обезьяннике обнаружился.

0  0
2.03.2018 12:21
- гость -

Геноцид, ты злишься? Значит ты не прав!

0  0
2.03.2018 12:26
Filin

Полиционера ужо Дизерт Иглы выдают?

0  0
2.03.2018 12:27
- гость -

Теперь менту мядаль дадут

0  0
2.03.2018 12:27
- гость -

Начало. Шёл 2018 год...

0  0
2.03.2018 12:28
Геноцид Эклеров

2.03.2018 12:21
- гость -
не-а) просто примитивные шутки признак скудоумия.

это как:
- Состою в кружке старославянских рифм.
- В смысле?
- В коромысле.

понимаешь?

0  0
2.03.2018 12:30
- гость -

2.03.2018 12:27
- гость -

И квартиру в центре Москвы

0  0
2.03.2018 12:32
- гость -

Да походу завалил Гвардейка деда, потом себе ногу прострелили и такую муть выдумал, чтобы не приссесть.

0  0
2.03.2018 12:35
- гость -

2.03.2018 12:28
Геноцид Эклеров

а пивной кружкой по яйсам?

0  0
2.03.2018 12:37
- гость -

2.03.2018 12:30
- гость -
2.03.2018 12:27
- гость -

И квартиру в центре Москвы

И BMW Х5 модели

0  0
2.03.2018 12:37
Filin

История действительно мутная. Пришел просто так, один, без документов, понятых, вошел в чужое жилище, стал угрожать оружием (попробуйте выхватить ПМ из табельного кобура), произвел выстрел в потолок, причем несколько раз, судя по содержанию статьи. И как он собирался изымать ружье, незаконно хранящееся, на обыск имелся документ?

0  0
2.03.2018 12:39
Геноцид Эклеров

2.03.2018 12:35
- гость -

не бей пивной кружкой по своим яйсам, тебе больно будет.
лучше пивка накати, авось полегчает.

0  0
2.03.2018 12:39
- гость -

Некоторые люди видят в обладании оружием признак независимости и тяги к свободе.

0  0
2.03.2018 12:40
- гость -

А почему сотрудник Росгвардии, а не как в законе - сотрудник Нацгвардии России?

0  0
2.03.2018 12:41
- гость -

2.03.2018 12:32
- гость -
Скорее всего так и было...
Но, если бы дед изначально поступил как законопослушный гражданин, то ничего бы и не было.

0  0
2.03.2018 12:44
- гость -

2.03.2018 12:39
Геноцид Эклеров
я те в сухомятке припомню

0  0
2.03.2018 12:44
- гость -

2.03.2018 12:41
- гость -

А если бы пристрелил, просто сел бы за превышение самообороны?

0  0
2.03.2018 12:45
- гость -

Сокращенно- именно Росгвардия.

0  0
2.03.2018 12:48
Гость

Какой же бред несут некоторые... Да, гвардеец и шел туда с мыслью пристрелить деда, выстрелить себе в колено и получить за это какие-то финансовые компенсации! Сами в своем уме? Сам автор этого комментария прострелил бы себе колено за страховку?
Почитайте ст. 27 ФЗ "Об оружии" и поймете, чего он туда пошёл, и это никакой не обыск, а мероприятия по учету оружия у граждан. Не зная ни одной статьи закона, поливаете сотрудника ложью и грязью. Сотруднику выздоровления!

0  0
2.03.2018 12:50
- гость -

2.03.2018 12:45
- гость -

Сокращенно - нацгвардия.

0  0
2.03.2018 12:50
Для Филина и им подобным

Господа интернетные "СПЕЦИАЛИСТЫ" Сотрудник Росгвардии (в простонародье разрешитель) всегда ходил и будет ходить один на проверки и обыском это не является так как проводится в рамках закона об оружии которым обязанность допускать проверяющего закреплена за владельцем оружия. Шел изымать оружие у человека и не обязательно с собой на поводке понятых вести из отдела! Во первых их можно на месте пригласить (поскольку это не обыск а добровольное изъятие). Так что не гоните пургу, ничего мутного нет, обнаглевший дедушка напал на представителя власти и пока таких не начнут стрелять сразу (включая пьяных гонщиков убегающих от нарядов полиции и сбивающих при этом люде) порядка не будет. Безнаказанность порождает безответственность и наплевательское отношение к окружающим типа я пуп и все вокруг меня для меня, а вот ЕРУШКИ!!!!.

0  0
2.03.2018 12:54
- гость -

Во многих странах есть полиция и жандармерия. Какую функцию выполняет Национальная Гвардия России?

0  0
2.03.2018 12:59
Геноцид Эклеров

2.03.2018 12:44
- гость -
Ах, так это вот какие люди?)
Извиняйте, лишнняя литра с меня)
ты только в заработок это не превращай)))))

0  0
2.03.2018 13:01
- гость -

2.03.2018 12:59
Геноцид Эклеров

а ты с кем общаешься?

0  0
2.03.2018 13:02
Геноцид Эклеров

2.03.2018 13:01
- гость -
а ты хто?)

0  0
2.03.2018 13:04
- гость -

хозяин)

0  0
2.03.2018 13:06
Геноцид Эклеров

2.03.2018 13:04
- гость -
ну вот, значит про литру - по адресу)

0  0
2.03.2018 13:10
- гость -


2.03.2018 12:54
- гость -
такую же, как у Сомосы и Пиночета.

0  0
2.03.2018 13:10
- гость -

Череда событий процентов на 80 такова: убил деда (мотивы нужно выяснять), понял что попал, прострелил ногу, стрелял в потолок для правдоподобности, наличие отпечатков тож не проблема. Но в ситуации когда очевидное убийство становится "по-неосторожности" исход ясен.

0  0
2.03.2018 13:13
- гость -

2.03.2018 12:28
Геноцид Эклеров


это как:
- Состою в кружке старославянских рифм.
- В смысле?
- В коромысле.

понимаешь?

Ну, ты же знаешь!
Рифма! Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик!.
Талантливо-то как!Ну, я ваще...

0  0
2.03.2018 13:20
- гость -

2.03.2018 13:06
Геноцид Эклеров

да я не прочь))
только я про кружку ни слова не писал)

0  0
2.03.2018 13:23
Filin

2.03.2018 12:50
Для Филина и им подобным

Те, "разрешитель" может просто так войти в любую квартиру на предмет проверки оружия, которого там нет? В статье не говорится о понятых вообще, можно сделать вывод - их не было, раз их показания не приводятся. Вопрос тут не ко мне, а к автору статьи, который изложил новость в подобном свете, ссылаясь на документы

0  0
2.03.2018 13:25
- гость -

Те, "разрешитель" может просто так войти в любую квартиру на предмет проверки оружия, которого там нет?

вот это полет фантазии... у меня стволов нет, и как не странно ко мне разрешители не заходят. чяднт?

0  0
2.03.2018 13:28
- гость -

2.03.2018 12:59
Геноцид Эклеров

нибожемой!

0  0
2.03.2018 13:29
Павсекакий

"обязанность допускать проверяющего закреплена за владельцем оружия."
------
То есть, если я - не владелец оружия, то я не обязан никого пускать?
А на основании чего этот гвардеец решил пойти к пенсионеру?
Вот придёт ко мне "оружие есть?" - "нет. Досвиданья". Всё? Или стрелять начнёт?
С чего вдруг пенсионер решил напасть у себя дома на вооруженного гвардейца?
Как он мог выхватить из кобуры табельное оружие и ещё и успеть выстрелить? И почему попал в ногу? Надеюсь, кость не задета)))
Вопросов много в общем.
А просто так стрелять мы никому не позволим.

0  0
2.03.2018 13:40
Михалыч

Гостю 12:40
Сначала не мешало бы самому почитать закон, т.е. Указ Президента РФ от 30.09.2016 N 510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации" (вместе с "Положением о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации":
Общие положения. 1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия),
а потом умничать в комментариях.
Нацгвардия - в сопредельном государстве

0  0
2.03.2018 13:46
- гость -

2.03.2018 13:40
Михалыч

Назвали бы сразу жандармерией, и престижу бы добавили.

0  0
2.03.2018 14:12
мда

сперва пристрелил старика, потом прострелил себе ляжку
теперь герой

0  0
2.03.2018 14:22
- гость -


2.03.2018 13:46
- гость -
Надо было сразу называть Schutzpolizei, вообще бы от престижа деваться некуда было.

0  0
2.03.2018 14:40
Кот.Без сапог.

Павсекакий
То есть, если я - не владелец оружия, то я не обязан никого пускать?
А на основании чего этот гвардеец решил пойти к пенсионеру?

На основании того, что у пенса был ствол с просроченной регистрацией, т.е. - хранящееся незаконно. Мент сказал пенсу-изымаю. Пенс возбудился, стал чудить. Но мент чудесам не верит. Дед отпотел.Мент свою работу сделал. Чем недовольны, навальнособчаковцы?

0  0
2.03.2018 15:06
- гость -

2.03.2018 14:22
- гость -

Тогда уж Hilfspolizei?

0  0
2.03.2018 15:20
ололо

2.03.2018 14:40
Кот.Без сапог.
==============
очень недовольны, шта сова на глобус нинадеваецца

0  0
2.03.2018 16:03
Гонец из Пензы

"Чем недовольны, навальнособчаковцы?"
======
убийством. это очевидно. а также обстоятельства происшествия позволяют усомниться в правдивости истории гвардейца. мертвый дед то уже ничего не расскажет в свою защиту

0  0
2.03.2018 16:21
Filin

За просроченную регистрацию тока штраф. Конфискация за отсутствие разрешительных документов

0  0
2.03.2018 16:38
- гость -

убийством. это очевидно. а также обстоятельства происшествия позволяют усомниться в правдивости истории гвардейца

а если бы дедок завалил, то вы бы в ладоши хлопали. вон какие рохли в нацгвардии, их деды на раз валят.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:40
Барнаул поддержит зимнюю Универсиаду в Красноярске праздничным концертом 0
16:26
Сиделка украла у барнаульской пенсионерки около миллиона рублей 0
16:16
Кадыров предложил назвать новую ракету в честь алтайского летчика Пешкова 2
16:08
И чиновники тоже что-то делают: губернатор Карлин о работе власти 0
15:53
Австралийский пловец побил мировой рекорд в 99 лет 2
15:42
Ремонт дорог в городе Новоалтайске заказали на 100 миллионов рублей 1
15:26
Барнаульский клуб "Коммунальщик" не попал на сборы из-за нехватки денег 2
15:18
Бийские полицейские спасли из горящего дома пятерых человек 0
15:05
"Народный" мэр Барнаула Барсик вновь стал одним из популярных котов России 0
14:56
24 человека стали жертвами пожара в наркологическом центре в Баку 0
14:40
Барнаулец составит дуэт с Георгием Черданцевым на матче чемпионата Италии 0
14:35
Эксперт: цены на хлеб в России в 2017 году выросли всего на 1% 7
14:24
Владимир Путин посетил игру Высшей лиги КВН 5
14:07
Странный мужчина убегал от автомобилей в Бийске, изображая регулировщика 2
13:56
Путин призвал США вместе бороться с терроризмом 2
13:42
СК разберется в смерти мужчины на Алтае от пистолета бойца Росгвардии 3
13:35
Морозы сохранятся: с какой погодой Алтайский край проведет выходные 0
13:16
"Страна возможностей": что думают алтайские политики о послании Путина 11
13:06
Стало строже: как изменятся правила перелетов с лета 2018 года 0
12:56
Стрельба произошла на севере Санкт-Петербурга 0
12:38
Алтайский избирком: мероприятия для родителей в школах на выборах законны 11
12:22
Ваш счастливый билет: как изменятся правила выдачи выигрышей в лотереях 1
12:16
Названа самая популярная порода кошек у россиян 14
12:04
Демидовская площадь: как будет благоустроена, если барнаульцы ее выберут 0
11:57
Неизвестный попытался напасть на Ольгу Бузову в Хабаровске 12
11:33
Сотрудник Росгвардии при обороне убил пенсионера в Алтайском крае 49
11:23
Депутат ГД и митрополит "приобщат" молодежь Алтая к православию 14
11:16
Родительская суббота: когда во время Великого поста поминают усопших 0
11:07
Золотая статуя Вайнштейна с "Оскаром" в руках появилась в Голливуде 0
10:53
Лучшие снимки международного конкурса Sony World Photography Awards 0
10:40
Васильева: в России за два года построят более 720 новых детсадов 3
10:32
Спикер АКЗС увидел посыл о военной мощи России в послании Путина 12
10:17
Власти Новосибирска предложили объединиться с Барнаулом в агломерацию 18
10:08
Ростуризм предупредил россиян о вспышке желтой лихорадки в Бразилии 0
09:49
Журналисты из США обвинили представителя Госдепа в неуважении к россиянам 6
09:39
Президент Путин вновь призвал сохранить Телецкое озеро на Алтае 20
09:30
Радио Дача Барнаул отпразднует свой день рождения 8 марта 4
09:29
Полицейские Барнаула ищут мошенников, укравших 300 тыс. руб. у пенсионерки 0
09:16
Губернатор Карлин рассказал, как будет исполнять послание президента Путина 11
09:07
Путин объяснил NBC, почему началась гонка вооружений между РФ и США 0
09:00
Сервис по заказу и доставке цветов заработал в Барнауле 10
08:54
Ростовские ученые научились быстро передавать данные через стены 0
08:42
Утро второго дня весны началось в Барнауле с шестибалльных заторов 0
08:24
Названы самые угоняемые автомобили в РФ 0
08:00
Выбираем мебель: плюсы и минусы изделий из дерева и МДФ 9
07:54
Вместо бараков – высотки: как изменится барнаульский Поток 13
07:44
Крупнейший спортивный комплекс "Темп" готовится к открытию в марте 4
07:34
Международный день спички: чем Барнаулу близок этот "огненный" праздник 3
07:21
Как проголосовать на выборах президента России в другой стране 9
07:11
В Барнауле вновь не смогли найти инвестора для Суховского универмага 8
06:52
Досрочное голосование за президента России стартовало за рубежом 2 марта 0
06:37
Удивительные скульптуры из спичек 0
06:17
Удалось спасти сразу три жизни: кардиохирург о первой пересадке сердца 20
06:02
От 10 до 30 мороза: прогноз погоды на 2 марта в Алтайском крае 0
05:07
Китайский McDonald's открыл продажи "русских" бургеров с колбасой 0
04:04
В Заринске возбудили дело из-за невыплаты строителям 600 тыс. руб. зарплаты 0
03:02
Жириновский и Собчак устроили очередную перепалку на теледебатах 4
02:04
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета РФ 1
01:07
Пьяный житель Змеиногорска избил до смерти своего пожилого отца 0
00:26
"Нафтогаз" предупредил о дефиците газа на Украине 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.