Жителей Барнаула призывают принять участие в отборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Из 10 наиболее значимых мест жители выберут шесть. Рейтинговое голосование совмещено с выборами президента и пройдет в воскресенье, 18 марта. В администрации города подчеркивают: решение по объектам только за барнаульцами.
Второй год подряд Барнаул попадает в федеральную программу благоустройства "Формирование комфортной городской среды". По ней город только в 2018 году получит более 200 млн рублей на ремонт и обновление исторических и общественно значимых территорий: аллей, скверов, площадей.
Одна из таких территорий — Демидовская площадь, расположенная в исторической части города, в самом начале проспекта Красноармейского.
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев сообщил, что для этой территории есть уже готовый проект. Он был разработан еще в 2015-м и успешно прошел общественное обсуждение.
Главное в проекте — возврат площади к первоначальному историко-культурному облику.
"Планируется расширить центральную аллею, асфальтобетонное покрытие будет заменено на плиточное покрытие и мощение из натуральных камней. Появится архитектурное освещение, ограждение, урны, клумбы, газоны", — уточнил чиновник.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Если горожане выберут для благоустройства Демидовскую площадь, то с нее также уберут старые опоры общественного транспортного освещения, чтобы территория стала свободной и открытой.
Уберут и старые, небезопасные деревья, им на смену придут молодые кустарники и декоративные деревья. Архитектурный ансамбль "Демидовская площадь" — это не только сама площадь, но и Демидовский столп, и несколько исторических зданий вокруг (бывшие здания горного училища, церкви Дмитрия Ростовского, богадельни для инвалидов сереброплавильного завода и горного госпиталя). Как раз из-за старых деревьев их сейчас почти не видно.
На входе на площадь разместят вазы с Колыванского камнерезного завода. К главному зданию ансамбля на проспекте Красноармейском, 19 будет вести центральная аллея. Демидовский столп, установленный в честь столетия развития горного дела на Алтае, конечно, будет сохранен.
Суть проекта не только в эстетическом обновлении площади. Да, это было бы отличное место для встреч и прогулок, проведения массовых мероприятий. Но Демидовская площадь — это еще и часть туркластера "Барнаул – горнозаводской город". И дело тут не только в привлечении туристов. Дело в памяти потомков об истории рождения Барнаула, о его промышленном прошлом.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Чтобы именно эта площадь попала в проект благоустройства, за объект должны проголосовать жители.
"В 2018 году власти приняли важное решение — все территории должны выбирать люди", — сообщила начальник отдела региональных программ Управления по ЖКХ министерства строительства и транспорта Алтайского края Ольга Глушкова.
Сначала прошло онлайн-голосование, по итогам которого было отобрано 10 объектов. Окончательный этап голосования состоится 18 марта 2018 года, в день выборов президента России. Власти приняли такое решение не случайно. На выборы президента традиционно приходит много человек. А чем больше барнаульцев примут участие в голосовании за объекты, тем больше будет общественная значимость отбора территорий за благоустройство.
Голосование будет рейтинговым. Все просто: шесть территорий из 10, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в программу.До конца марта власти утвердят адресные программы с перечнем выбранных жителями территорий, разработают сметы, подыщут подрядные организации, и ближе к лету начнется благоустройство.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаул получит на эти цели 216 млн рублей. Кроме региональной столицы в проекте по благоустройству общественных территорий участвуют еще семь городов с численностью населения более 20 тысяч человек (Бийск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Заринск, Алейск, Славгород).
По итогам предварительного онлайн-голосования Демидовская площадь заняла второе место. Названа она так в честь основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова. Архитектурно-исторический ансамбль выполнен в стиле русского классицизма.