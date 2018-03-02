Фото: versiya.info
Охранники одного из хабаровских заведений предотвратили покушение агрессивного мужчины на певицу Ольгу Бузову. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.
Свидетельница инцидента отметила, что мужчина начал ломиться в концертный зал, однако его не пустили внутрь. После этого злоумышленник начал угрожать стрельбой из оружия. Тогда охранники задержали агрессивного мужчину.
Уточняется, что на место ЧП прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
чувак, Бузову из обычного ружья бесполезняк валить.
тут надо что-то помощнее )
например огнемет)
Как интересно
Когда нибудь и на нашей улице ольга бузова прилипнет руками к забору))
Певица блин
А не многовато новостей за полдня об этой "звезде" ?
Осиновый кол спасёт!
2.03.2018 12:47
Е
Осиновый кол спасёт!
+ серебряная пуля
а кол в сердце или посадить на него?
Бузова.........а кто это.....
Если не знаете
ничего не потеряли)
Ольга Викторовна Бузова посланник сил добра на земле и ваш будущий президент!
Из текста статьи вообще не следует, что имело место покушение на так называемую певицу..... Мало ли, зачем ему надо было пройти в зал. Может, он наоборот - без ума от Бузовой и очень хотел её послушать. Его не пустили, вот он и начал угрожать применением оружия. Фанат!
2.03.2018 15:31
ХМ
Тайные мечты??