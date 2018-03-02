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Названа самая популярная порода кошек у россиян

, ИА "Амител"
Согласно данным сайта Avito, популярнейшими стали шотландские кошки

Фото: getbg.net

Крупнейшая в РФ интернет-доска объявлений Avito проанализировала статистику запросов на покупку породистых кошек. Исследование было приурочено к Международному дню кошек, пишет "Лента.ру".

Так, сообщается, что каждый шестой пользователь ресурса ищет кошек в сервисах компании. На котов и кошек приходится 16,7% запросов в категории "животные". Чаще всего питомцев ищут в Ижевске (доля спроса — 26,4%), Санкт-Петербурге (25,2%), Барнауле (24,7%), Нижнем Новгороде (24,1%) и Красноярске (23,7%). Меньше всего в пушистых питомцах нуждаются жители Омска (17,3%) и Иркутска (16,9%).

Самыми популярными стали кошки шотландской породы — на них приходится 36,9% запросов, на втором месте расположились британцы — 22,6%, а замыкает тройку лидеров по популярности порода мейн-кун — 8,6% процента запросов. В топ-7 пород также вошли бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.

Отмечается, что средняя цена на кошку в РФ в январе текущего года составила на сайте 13,2 тысячи рублей. При этом животные резко подешевели за год — на 23,5%. Из популярных пород дороже всего продают канадских сфинксов (за 21,3 тысячи рублей), также дорогими являются бенгальские коты (19 тысяч) и мейн-куны (17,1 тысячи). Самыми дешевыми стали персы (6,2 тысячи) и донские сфинксы (6,8 тысячи).

Подчеркивается, что канадские сфинксы за год подорожали почти вдвое — на 97,1%. Донские сфинксы выросли в цене за год на 18,5%, а шотландцы и британцы подешевели на 41,4% и 55,7% соответственно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2018 12:20
- гость -

Наш Барсик, которого мы спасли от лютой смерти на морозе в младенческом возрасте, лучше всех. Один недостаток: мартовский период у него с января по сентябрь, мыть его задолбались, кобелину, после уличных похождений, живём в частном доме, ему воля.

0  0
2.03.2018 12:20
Filin

самые популярные - дворянки

0  0
2.03.2018 12:33
- гость -

2.03.2018 12:20
Filin
Они же и самые умные!

0  0
2.03.2018 12:55
- гость -

моя кошка самая умная ничего не дерет нигде не гадит не орет при течке ест что дают ко всем добра охраняет территорию канадский сфинкс

0  0
2.03.2018 13:06
Наталья

У нас тоже сфинкс, прелесть! В туалет-только на лоток, нет шерсти совсем, а как следствие нет аллергии и линьки! А еще и кастрированный, нет запаха от кота совсем!

0  0
2.03.2018 13:07
- гость -

Может с Барсиком их познакомить?

0  0
2.03.2018 13:18
- гость -

2.03.2018 12:20
- гость -

"Один недостаток: мартовский период у него с января по сентябрь, ..., кобелину, после уличных похождений, живём в частном доме"

ЭТО ТОЧНО! И также прибился сам маленьким !.

0  0
2.03.2018 13:31
- гость -

Может с Барсиком их познакомить? с сфинксом?? не дам!

0  0
2.03.2018 13:33
- гость -

с сфинксом?

Нет. Средне-азиатская овчарка.

0  0
2.03.2018 13:39
- гость -

ни-за-что!

0  0
2.03.2018 13:42
- гость -

Беспородный Подкидыш. Добрейшее , послушнейшее существо!. Мебель не дерет, в туалет - только в лоток даже если забыли наполнитель поменять, ест что дают. Ласковый! Еще одна кошечка - тоже подкидыш. Порода неизвестна. Характер - не дай бог!! Погладить ее можно только если ОНА этого захотела. Не любит никого , кроме кота . Но тоже не дерет мебель и не гадит по углам. Любим обоих!!!!

0  0
2.03.2018 13:44
- гость -

2.03.2018 12:20
- гость -
кастрируйте.

0  0
2.03.2018 13:56
- гость -

В подъезд подкинули котенка, подросшего, очень красивый, абсолютно черный, стройный, чистый. Каждого жильца по утрам провожает до двери, а потом возвращается наверх. Ни у кого руки не поднимаются выкинуть его на мороз. Может есть желающие? Помогите котейке обрести семью!!!!

0  0
2.03.2018 14:25
- гость -

2.03.2018 13:56
- гость -
Это лучше в группу "Зоохелп" вконтакте. Быстрее кто-нибудь откликнется.

0  0
2.03.2018 17:06
Александр

А у меня Курильский бобтейл и ни каких проблем))))

0  0
2.03.2018 17:28
- гость -

2.03.2018 13:44
- гость -
2.03.2018 12:20
- гость -
кастрируйте.

Жалко. Да и знакомые так своему коту сделали, мотается по улице теперь, дерётся со всеми котами, так же купают его постоянно, ещё и раны залечивают.Лопает как конь, здоровенный как собака. Наш мелковатый, видать в корень ушёл.

0  0
2.03.2018 17:29
Барсик-я ещё и вышивать

ОЁЁЁЙ, ну и ладно, мне и так хватает!

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