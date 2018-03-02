Фото: getbg.net
Крупнейшая в РФ интернет-доска объявлений Avito проанализировала статистику запросов на покупку породистых кошек. Исследование было приурочено к Международному дню кошек, пишет "Лента.ру".
Так, сообщается, что каждый шестой пользователь ресурса ищет кошек в сервисах компании. На котов и кошек приходится 16,7% запросов в категории "животные". Чаще всего питомцев ищут в Ижевске (доля спроса — 26,4%), Санкт-Петербурге (25,2%), Барнауле (24,7%), Нижнем Новгороде (24,1%) и Красноярске (23,7%). Меньше всего в пушистых питомцах нуждаются жители Омска (17,3%) и Иркутска (16,9%).
Самыми популярными стали кошки шотландской породы — на них приходится 36,9% запросов, на втором месте расположились британцы — 22,6%, а замыкает тройку лидеров по популярности порода мейн-кун — 8,6% процента запросов. В топ-7 пород также вошли бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.
Отмечается, что средняя цена на кошку в РФ в январе текущего года составила на сайте 13,2 тысячи рублей. При этом животные резко подешевели за год — на 23,5%. Из популярных пород дороже всего продают канадских сфинксов (за 21,3 тысячи рублей), также дорогими являются бенгальские коты (19 тысяч) и мейн-куны (17,1 тысячи). Самыми дешевыми стали персы (6,2 тысячи) и донские сфинксы (6,8 тысячи).
Подчеркивается, что канадские сфинксы за год подорожали почти вдвое — на 97,1%. Донские сфинксы выросли в цене за год на 18,5%, а шотландцы и британцы подешевели на 41,4% и 55,7% соответственно.
Комментарии
Наш Барсик, которого мы спасли от лютой смерти на морозе в младенческом возрасте, лучше всех. Один недостаток: мартовский период у него с января по сентябрь, мыть его задолбались, кобелину, после уличных похождений, живём в частном доме, ему воля.
самые популярные - дворянки
2.03.2018 12:20
Filin
Они же и самые умные!
моя кошка самая умная ничего не дерет нигде не гадит не орет при течке ест что дают ко всем добра охраняет территорию канадский сфинкс
У нас тоже сфинкс, прелесть! В туалет-только на лоток, нет шерсти совсем, а как следствие нет аллергии и линьки! А еще и кастрированный, нет запаха от кота совсем!
Может с Барсиком их познакомить?
2.03.2018 12:20
- гость -
"Один недостаток: мартовский период у него с января по сентябрь, ..., кобелину, после уличных похождений, живём в частном доме"
ЭТО ТОЧНО! И также прибился сам маленьким !.
Может с Барсиком их познакомить? с сфинксом?? не дам!
с сфинксом?
Нет. Средне-азиатская овчарка.
ни-за-что!
Беспородный Подкидыш. Добрейшее , послушнейшее существо!. Мебель не дерет, в туалет - только в лоток даже если забыли наполнитель поменять, ест что дают. Ласковый! Еще одна кошечка - тоже подкидыш. Порода неизвестна. Характер - не дай бог!! Погладить ее можно только если ОНА этого захотела. Не любит никого , кроме кота . Но тоже не дерет мебель и не гадит по углам. Любим обоих!!!!
2.03.2018 12:20
- гость -
кастрируйте.
В подъезд подкинули котенка, подросшего, очень красивый, абсолютно черный, стройный, чистый. Каждого жильца по утрам провожает до двери, а потом возвращается наверх. Ни у кого руки не поднимаются выкинуть его на мороз. Может есть желающие? Помогите котейке обрести семью!!!!
2.03.2018 13:56
- гость -
Это лучше в группу "Зоохелп" вконтакте. Быстрее кто-нибудь откликнется.