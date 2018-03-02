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"Страна возможностей": что думают алтайские политики о послании Путина

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
1 марта глава государства выступил с посланием Федеральному собранию

Фото: www.facebook.com/bessarabovdv

Президент России Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. От Алтайского края на мероприятие отправились депутаты Думы от региона, губернатор Александр Карлин и спикер АКЗС Александр Романенко. Предлагаем основные высказывания наших политиков о речи Путина.

Сбережение людей

Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал нынешнее послание историческим для страны. Он заострил внимание на том, что еще никогда не было такого глубокого, стратегического анализа развития страны на ближайшие шесть лет, что необходимо уловить новую технологическую волну, чтобы успевать за современными изменениями. Глава Алтайского края уверен, что в России будут успешными те регионы, которые эту технологическую волну также ощутят и будут активно в этом плане себя проявлять. Кроме того, Александр Карлин считает, что важным является тезис о расширении пространства и свободы, а также борьба с бедностью, которую также будут вести и в Алтайском крае.

Высказался глава региона о ряде вопросов о развитии здравоохранения, в том числе об очень значимой для Алтайского края задаче по борьбе с онкологическими заболеваниями. По его словам, продолжат реконструировать наши онкологические диспансеры - в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Также губернатор высказался о развитии сельского хозяйства.

Военная мощь

Председатель АКЗС Александр Романенко написал, что послание прозвучало перед более широкой аудиторией, чем прежде. Помимо депутатов, сенаторов, глав и председателей законодательных органов субъектов, была представлена широкая общественность. Еще одним отличием стало проведение встречи в выставочном комплексе, а также новые элементы, такие как инфографика и видеоролики.

"Главный посыл — это бережное отношение к людям, всем гражданам нашей страны вне зависимости от национальности", — отметил Романенко. Также, по его словам, в послании прозвучал мощный посыл всему мировому сообществу о силе и могуществе России, ее возросшей обороноспособности. При этом было четко сказано, что мы не собираемся наступать и готовы вести любой диалог, главным результатом которого станет сбережение мира на Земле", — отметил Романенко.

Холодный душ

Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов также выделил военный блок послания президента Путина. Он считает, что очень подробно, наглядно и даже графически были представлены пути и источники для достижения этих амбициозных целей. Были названы предполагаемые источники материального финансирования проектов и обозначены необходимые организационные меры, состоящие из механизмов государственной поддержки.

Также, как считает сенатор, для многих "холодным душем" стало то, чем Россия вынуждена была ответить на вызовы США.

"Мы все должны понимать, что сегодня, когда именно Россия становится всё более важным международным политическим игроком, по сути, запустившим процесс установления многополярности мирового пространства, ожидать, что называется, "распростёртых объятий" со стороны прежних политических игроков не приходится. Но, уверен, то, что курс на нерушимость суверенитета России, отстаивание прав и интересов нашего государства его граждан будет неизменным и в дальнейшем, будет услышано всеми политиками и во всём мире", — отметил сенатор.

Первые в мире

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев уверен, что после послания Россия обязана быть самой сильной страной в мире.

"Это послание было особым, рубежным. В нем президент фактически подвел итоги заканчивающегося шестилетия, обозначив задачи и перспективы своего нового срока. Получилось ярко, масштабно и эффектно. Общий смысл послания таков: мы создали условия для рывка страны вперед. Теперь нужно этот рывок осуществить. Самое главное для этого – технологическое переустройство, модернизация страны. Без этого мы проиграем. Сейчас такой исторический момент, разворотная точка в мировой истории. Кто успеет – тот победит. И мы не имеем права проиграть", — сообщил эсер.

Создание музейных комплексов

Депутат нижней ветви парламента страны Виктор Зобнев особенно выделил решение Путина о запуске программы создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Он уверен, что в Алтайском крае такая программа уже давно реализуется благодаря инициативе краевых властей.

"Думаю, что и по новой государственной программе на культурной карте нашего региона появятся новые интересные и значимые места", — отметил парламентарий.

Страна возможностей

Депутат Даниил Бессарабов довольно подробно на своих страницах в социальных сетях освещал выступление главы государства. Он выкладывал селфи с выставочного комплекса "Манеж", где проходило мероприятие, вместе с Александром Карлиным и Александром Романенко. Бессарабов уверен, что Россия, которую на ближайшие 6 лет описал Путин, будет государством возможностей, а у народа будет возможность сделать рывок вперед, для этого необходимо участие граждан.

"Думаю, что где-то, стараясь навести порядок, мы переусердствовали и зарегламентировали многие процессы. В первой части своего послания глава государства говорил о том, что необходимо вернуть атмосферу свободы, инициативы и созидания. Во время стремительного развития технологии это особенно важно. Новации, развитие науки сегодня уже не вопрос конкуренции, а вопрос суверенитета. Президент также озвучил ряд конкретных предложений по решению тех вопросов, которые волнуют людей, в том числе и жителей Алтайского края. Они касаются развития образования, медицины, сельского хозяйства, промышленности, роста заработных плат и благосостояния, улучшения качества нашей жизни", — написал в соцсетях  Бессарабов.

Эх, дороги

Бывший спикер АКЗС, который нынче заседает в Госдуме, Иван Лоор согласен с Путиным, что дороги в стране плохие. Для Алтайского края эта тема особо важна, учитывая, что у нас самая большая в стране протяженность дорог регионального и муниципального значения.

"Путин прав: местные дороги никуда не годятся. Нужно наращивать качество и объёмы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии. Если в ближайшие шесть лет удвоятся расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России, на эти цели будет направлено более 11 триллионов рублей, то мы в крае многое сможем сделать", — отметил Лоор.

Слился в единое целое

Депутат Госдумы Валерий Елыкомов считает, что послание было адресовано не только депутатам и сенаторам, но также и российскому народу.

"Зал и так слушал президента затаив дыхание, а здесь (когда президент говорил о боевой мощи России — прим.ред.) он слился в единое целое. Для меня лично это было удивительное по откровению выступление, в сжатом и коротком формате была дана интересная и подробная информация о вооружении нашей страны. Выступление, кроме посыла к действию во всех отраслях, произвело на меня глубокое эмоциональное впечатление, которое держится до сих пор", — прокомментировал депутат.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Партнёры

Комментарии

2.03.2018 13:22
- гость -

Я против войны, но я так рад, что Путин пугает Америку новыми ядерными ракетами. Теперь мы можем настроить много детских садов. А кому не нравится, тот может валить..

0  0
2.03.2018 13:27
- гость -

А в тех детских садах введём такую оплату, что сможем ещё больше ракет на страх пиндосам понастроить!

0  0
2.03.2018 13:31
- гость -

С такими ракетами правительство теперь забудет о гонке вооружений и займётся благосостоянием граждан.
Но это неточно.

0  0
2.03.2018 13:36
Реалист

У нас правда страна возможностей, нам только стоит каждому это понять и начать делать!

0  0
2.03.2018 13:40
Дядька

Я бы сказал страна неиспользованных возможностей

0  0
2.03.2018 14:07
- гость -

А я бы сказал использованная страна чужими возможностями.

0  0
2.03.2018 14:19
DJ

Заливает в уши народу про врагов, чтобы о своих проблемах меньше думали. А народ не против, голосует только "за".

0  0
2.03.2018 14:29
- гость -

Господин Путин, кто-то был наказан за невыполнения ваших майских указов 2012 года?

0  0
2.03.2018 15:07
- гость -

спасибо, поржал. кто не помнит, мы уже мерялись оружием и гонки устраивали, это привело к истощению экономики одной из сторон (можете угадывать какой).

0  0
2.03.2018 15:13
Егор

Достойное выступление Путина. Много очень важных тем затронуто. Надеюсь в дальнейшем будущем они решатся.

0  0
2.03.2018 16:07
- гость -

Попробовали бы региональные политики вякнуть, что-нибудь против...

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