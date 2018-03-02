Морозы сохранятся: с какой погодой Алтайский край проведет выходные

На первых весенних выходных 2018 года в Алтайском крае сохранится морозная погода. Тепло придет в регион не раньше следующего вторника.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с субботы по понедельник, 3-5 марта, районы края будут под влиянием антициклона.
"Установится спокойная, без осадков погода, ночью и утром ожидается изморозь и туман. Днем температура будет в пределах -8...-14 градусов, в предгорьях до -5 градусов. Ночью -20...-30", — уточнила собеседница.
В понедельник, 5 марта, температура будет выше, чем на выходных, градусов на пять.
А уже во вторник, 6 марта, в край придет непостоянная волна тепла, но погода будет неустойчивой.
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