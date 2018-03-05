Весна пришла, а значит, совсем близко 8 Марта. "Что подарить?" – вопрос, которым задаются многие накануне праздника. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды БЛИС знают толк в прекрасном и готовы предложить беспроигрышные идеи в преддверии весеннего праздника. Подарки, приобретенные в БЛИС, способны удовлетворить даже самый взыскательный вкус – здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент от эконом до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Компания БЛИС дарит в канун 8 Марта:

дисконтную карту 7% при покупке на любую сумму, а также акцию "+8% к дисконтной карте" до 11 марта;

ценные подарки при покупке нижнего белья и домашней одежды;

скидку от 50% на нижнее белье, купальники коллекций прошлых сезонов.

В магазине БЛИС представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих. Можно приобрести и новинку – компрессионное белье.

Не знаете, на чем остановить свой выбор? Подарочный сертификат БЛИС – прекрасный вариант сделать милой даме роскошный сюрприз. Сертификаты можно приобрести номиналом от 500 до 5000 рублей.

Адреса магазинов:

ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. 8 (962) 809-11-73

Режим работы: пн – вскр – с 10.00 до 20.00ч.

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. 8 (960) 941-05-55

Режим работы: пн – вскр – с 10.00 до 21.00ч.

Ул. Гоголя, 55, тел. 63-85-14

Режим работы: пн — пт – с 9.00 до 19.00ч, сб – с 9.00 до 18.00ч, вскр – с 9.00 до 16.00ч.

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