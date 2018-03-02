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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны вместе бороться с терроризмом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на интервью президента телеканалу NBC.
Российский лидер отметил, что великие державы должны консолидировать усилия по защите от террористов, а не создавать угрозы друг для друга. Отмечается, что ответ Путина был дан в английском переводе.
Также глава РФ напомнил, что Россия предлагала Штатам вместе разрабатывать систему противоракетной обороны, однако получила отказ.
Комментарии
Так США враги или союзники? После послания не могу понять.
Из каждого утюга : Путин, Путин, Путин - где честные выборы?
Еще недавно гневно осуждали всем миром Ына и его угрозы. МИД России клеймил позором и призывал.... После вчерашнего выступления убедился еще раз. Россия за мир во всем мире. Имеет твердую и последовательную миролюбивую и прогнозируемую политику понятную любому государству и любому обывателю на Земле.