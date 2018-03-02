Пользователи соцсетей 1 марта рассказали о мужчине в Бийске, который в состоянии алкогольного опьянения жестикулировал и бегал на оживлённом перекрёстке в районе вокзала.
Как говорится в группе "Инцидент Бийск", на кадрах с места ЧП видно, что мужчина в течение нескольких минут бегал по оживленному перекрестку в районе городского вокзала. Неизвестный размахивал руками, пытался остановить автомобили и вообще вел себя неадекватно. В конце он убегает от полицейских, но те смогли догнать его и арестовать.
Одним словом, на Алтай пришла весна.
Комментарии
Прикольно, поржал )))) ранний Чарли Чаплин.
Спайсмен