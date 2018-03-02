Барнаульский комментатор Михаил Меламед, работающий на канале "Матч.ТВ" в паре с Георгием Черданцевым, проведет очередной матч чемпионата Италии между "Лацио" и "Ювентусом".
Игра пройдет в субботу, 3 марта, в 20.00 по московскому времени. Её можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Георгий Черданцев наряду с Константином Геничем является одним из главных и топовых комментаторов страны, которые работают на телевидении. С последним Михаил уже комментировал в дуэте одну из встреч чемпионата Испании.
Известно, что в свое время "Матч" покинули ряд ведущих комментаторов, включая Василия Уткина, Владимира Стогниенко, Алексея Андронова и других.
Михаил Меламед из Барнаула недавно подписал контракт с каналом и уже прокомментировал несколько матчей различных чемпионатов.
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