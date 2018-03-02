Фото: из личного архива Барсика
Известный барнаульский кот Барсик второй год подряд вошел в ТОП-10 котиков в российских СМИ по итогам года. Исследование компания "Медиалогия" проводила с марта 2017-го по март 2018 года.
В рейтинге представлена новость о том, что Барсик предложил вернуть Аляску в состав России. Заметность события аналитики оценили в 30,08 балла. Барсик занял 10-ю строчку рейтинга.
Лидером же списка стал эрмитажный кот Ахилл и новость о том, что он стал оракулом на Кубке Конфедераций по футболу. Новость набрала 166,25 балла. На третьем месте расположился кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании, который подрался с котом из МИДа Палмерстоном (100,52).
Кот Барсик стал невероятно популярным в 2015 году, когда победил в интернет-голосовании за кандидатов на пост мэра Барнаула. В 2016 году алтайский паблик в соцсети "ВКонтакте" опубликовал поддельное письмо посла США, адресованное Барсику.
В июле 2017 года кот-политик выступил с предложением вернуть Аляску в состав РФ. Это событие оказалось шестым по значимости для российских СМИ среди информационных поводов, связанных с кошками.
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