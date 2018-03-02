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Тела 24 человек нашли на месте пожара в наркологическом центре в Баку. 34 человека были спасены, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана.
Уточняется, что "с помощью оперативных мер были спасены 34 из 55 оставшихся в живых, трое из них были помещены в Республиканский токсикологический центр Минздрава". Огонь был потушен в 9:13. На месте ЧП были найдены тела 24 человек.
По предварительной информации, причиной пожара стал отказ электросети здания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил прокуратуре возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС была создана следственная группа.
Издание напоминает, что пожар произошел утром в пятницу, 2 марта. Ранее СМИ сообщали о 30 жертвах возгорания.
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