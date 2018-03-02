Фото: Amic.ru
Власти Новоалтайска ищут подрядчиков для ремонта улично-дорожной сети, а также для летнего содержания автодорог, улиц и внутриквартальных проездов, пишет "Алтайская правда".
На эти цели планируют потратить более 100 миллионов рублей. Две госзакупки объявил комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.
В первой речь идет о ремонте улично-дорожной сети, а именно улиц Анатолия (от дома №29 до ул. Высоковольтной), Деповской (от дома №22 до ул. Высоковольтной), Тимирязева (от транспортной развязки до ж/д переезда), отрезков улиц Октябренок, Прудской, Шукшина. В комплекс работ входят промывка системы канализации, восстановление и ремонт колодцев, смена дорожной одежды, ремонт пандусов, заездных карманов.
Начальная цена контракта – 106,3 млн рублей. По второй госзакупке подрядчик должен обеспечить летнее содержание автодорог, улиц, проездов. Начальная цена контракта – 7,3 млн рублей.
Комментарии
Надеюсь скоро Алтайку приведут в достойный вид.