Фото: Australian Dolphins Swim Team
99-летний пловец из Австралии Джордж Коронес побил мировой рекорд в плавании на 50 метров свободным стилем в своей возрастной категории на Играх Содружества. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Facebook-страницу австралийской команды пловцов.
Уточняется, что австралиец выступает среди спортсменов в возрасте от 100 до 104 лет. Он преодолел дистанцию за 56,12 секунды. Прежний рекорд — 1 минута и 16,92 секунды — принадлежал канадскому пловцу Джарингу Тиммерману. Ветеран спорта установил его в 2009 году.
Согласно правилам турнира, австралиец может участвовать в соревнованиях в данной возрастной категории, поскольку в этом году ему должно исполниться 100 лет.
Игры Содружества, в которых участвуют атлеты из Великобритании и большинства ее бывших колоний, проходят каждые четыре года. По количеству участников и дисциплинам соревнования уступают лишь Летней Олимпиаде.
Комментарии
но сейчас-то ему всего 99 лет.
Он еще слишком молод для следующей возрастной категории
Мельдоний?